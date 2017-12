Ikke kun tests og resultater: Forsker undersøger formidling af etik på Koldings skoler

- I stedet for kun at have fokus på det, der kan måles, vil vi også gerne sætte fokus på de kvaliteter, vi mener, vi har i de danske folkeskoler, for eksempel etik og samfundsdeltagelse. Hvordan opstår det, og hvordan arbejder man med det, siger skolechef Lars Svenson og fremhæver, at skolefolk fra Finland, som ellers i årevis har været et foregangsland på skolefronten, er begyndt at drage til Danmark for at se, hvordan vi arbejder med blandt andet problemløsning, samarbejde og projektarbejde her.

Forskningsprojektet skal undersøge, hvordan man i folkeskolen arbejder med at opfylde de mål, der omtales i folkeskolelovens §1, stk. 3: "Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i en samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati." Observationerne i forbindelse med forskningsprojektet kommer til at foregå i 2., 5. og 8. klasser. De kommer til at ske i dansk, natur og teknologi, biologi, kristendom og samfundsfag.

Faglighed

Er der for meget fokus på tests og resultater?

- Ja, det har der været ind imellem. Men vi er selv skyld i, at vi er havnet i den situation, for nogle elever lærte ikke nok, og derfor kom der et fokus på faglighed. Men vi skal også have fokus på at skabe og ikke kun på at reproducere, siger Lars Svenson, der mener, at Koldings skoler kan bruge erfaringerne fra forskningsprojektet i forbindelse med arbejdet med fremtidens skole.

Er der så en risiko for, at I kommer til at have for meget fokus på de mere bløde værdier og for lidt på at lære eleverne nogle faglige ting?

- Som skoleområde har vi accepteret hele tiden at følge med i elevernes faglige udvikling og trivsel, og at det bliver dokumenteret. Når man har styr på fagligheden, og det har vi i Kolding, er det interessant også at fortælle forældre, at det her gør vi også i skolen. Jeg er ikke bekymret for fagligheden, siger Lars Svenson.