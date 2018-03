Igen-igen: Husejer på Friggasvej trækkes i retten endnu engang

Striden mellem en husejer på Friggasvej og Kolding Kommune om en ulovlig have er ikke slut. Nu har Statsadvokaten anket byrettens dom, som lod husejeren bevare arealet som en del af sin private have.

Men dommeren undlod at idømme dem daglige tvangsbøder, indtil de har revet hæk og hegn ned, så områdets beboere kan færdes frit på på arealet, nøjagtig som Kolding Kommune har forlangt af dem i et påbud.

I byretten blev husejeren og hans hustru idømt en bøde på hver 2000 kroner for at have indlemmet et areal på 95 kvadratmeter i deres private have, på trods af at arealet i lokalplanen for området er udlagt som offentligt fællesareal.

Kolding: Et otte år langt slagsmål mellem en husejer på Friggasvej og Kolding Kommune om et ulovligt haveareal er langt fra ovre, selvom retten i Kolding afsagde dom i sagen i slutningen af februar.

Sagen om de 95 kvadratmeter startede i 2010, da arealet blev ryddet for gammel beplantning af grundejerforeningen. Derefter plantede husejeren en bøgehæk omkring arealet og indlemmede det i sin have. I 2011 vandt husejeren hævd på arealet i en skelforretning. I 2013 klagede grundejerforeningen til kommunen over, at arealet fortsat var indhegnet. I 2013 afgjorde kommunen, at arealet skulle ryddes og gøres offentligt tilgængeligt i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Husejeren fik et påbud.Derefter klagede husejeren til Miljøklagenævnet og anlagde sag ved byretten mod Kolding Kommune for magtfordrejning. Kolding Kommune afventede udfaldet af disse sager, som husejeren tabte. Derfor blev påbuddet forældet efter en to års frist i planloven, og der blev udstedt et nyt påbud i 2016. I februar afgjorde byretten, at påbuddet er forældet. Statsadvokaten har nu anket dommen til Vestre Landsret. Kolding Kommune har også meldt husejeren til politiet i en anden sag om et ulovligt, sort skinnende tag på parrets hus.

Ingen mulighed

Politiets anklager i sagen i Retten i Kolding var Henrik Møller, og han forklarer om baggrunden for anken, at manglen på dagbøder efterlader kommunen i en situation, hvor den ikke har nogen mulighed for at tvinge husejeren til at efterkomme det påbud, kommunen har udstedt.

- Og vi mener ikke, at påbuddet er forældet, siger Henrik Møller.

Det var ellers forsvarerens påstand i byretssagen, hvor der blev henvist til, at der var gået mere end to år, siden det oprindelige påbud blev udstedt i 2013. Kommunen har modsat argumenteret med, at man har afventet udfaldet af flere klagesager, som husejeren havde rejst mod Kolding Kommune.

Byggesagschef ved Kolding Kommune, Stine Pedersen, siger, at Kolding Kommune "selvfølgelig er glad for at få afgørelsen prøvet ved landsretten".

- For som dommen er lige nu, har vi ikke rigtig nogen mulighed for at tvinge husejeren til at efterkomme loven og retablere arealet som fællesareal, konstaterer Stine Pedersen. Hun påpeger, at dagbøder ikke er en egentlig straf, men et tvangsmiddel.

Der kan gå mange måneder, før sagen kommer for i Vestre Landsret.