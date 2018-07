Kolding: Løn under uddannelse, praktik, jobgaranti og mange udviklingsmuligheder.

Det er fordele, som Pernille Benzon, skoleansvarlig for kommunikation og marketing ved Social- Sundhedsskolen, fremhæver ved at tage en uddannelse som social- og sundhedshjælper- eller assistent. Trods disse udsigter er der for få, som vælger uddannelsen, og derfor er der hvert år mange ledige studiepladser på blandt andet Social- og Sundhedsskolens afdeling i Kolding.

- Vi skal have flere til at få øjnene op for uddannelsen. Vi uddanner ikke nok til at fylde det behov, vi har. Vi mangler hænder til de mange ældre, som kommer, siger Pernille Benzon, skoleansvarlig for kommunikation og marketing ved Social- og Sundhedsskolen, der har afdelinger i Fredericia, Vejle, Horsens og Kolding.

Lørdag fik knap 65.000 danskere besked om, at de var blevet optaget på en videregående uddannelse. På Social- og Sundhedsskolens afdeling i Kolding bliver alle optaget, og man optager studerende helt ind til studiestart den 13. august. Det er et generelt problem over hele landet, at for få vælger at uddanne sig indenfor feltet. Sidste år begyndte 183 grundforløbselever på skolens afdeling i Kolding, og ifølge Pernille Benzon er der plads til mindst dobbelt så mange.