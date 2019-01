Idrætstalenter får nyt tilbud: Gymnasium vil samle sportsfolk i én klasse

På Munkensdam Gymnasium vil man efter sommerferien tilbyde nye 1.g'ere, der samtidig er idrætstalenter, at blive samlet i én klasse. Det vil være med til at give dem bedre vilkår, forklarer vicerektor Jørn Andersen. Arkivfoto: Ludvig Dittmann

Munkensdam Gymnasium tilbyder fra næste skoleår unge idrætstalenter at blive samlet i én klasse. Det kan give dem mere fleksibilitet og et bedre socialt miljø.

Kolding: Det bliver lidt lettere at være både gymnasieelev og idrætstalent i Kolding fra næste skoleår. Munkensdam Gymnasium sætter efter sommerferien nemlig et helt nyt tilbud i gang, der skal gøre det nemmere for eleverne at kombinere skolegangen med tilværelsen som ung, talentfuld sportsudøver. Gymnasiet vil etablere en klasse, hvor de unge talenter kan gå sammen, hvis de vel at mærke vælger studieretningen biologi A, kemi B. Beslutningen kommer i forlængelse af, at man på IBC for nylig bebudede, at man laver en lignende klasse for de kommende 1. års-elever på HHX. - Vi vil gerne have, at de unge får et bedre socialt miljø omkring deres skolegang, ligesom vi godt vil tage nogle sten af vejen for dem, for eksempel hvis de er på træningslejr samtidig med, at de skal til en prøve på skolen. Vores mål er, at de kan klare både skolegang og idræt, siger vicerektor på Munkensdam Gymnasium, Jørn Andersen.

Tilbud på ungdomsuddannelserne Er man Kolding Elite Atlet og går på en ungdomsuddannelse, har man adgang til bl.a. morgentræning og flere andre tilbud.På Munkensdam Gymnasium og IBC's HHX-linje tilbyder man at oprette en klasse for idrætstalenter. Da der formentlig ikke er nok sportsfolk til at fylde en klasse, kan der også komme "almindelige" elever i klassen - og på Munkensdam Gymnasium evt. musiktalenter.



På Hansenbergs tekniske gymnasium vil man forsøge at samle eliteidrætsudøvere i én klasse på en bestemt studieretning. På Kolding Gymnasium vil man tage særlig hånd om og hensyn til elever, der er med i elite- og talentprogrammer. Da der findes tre forskellige linjer på skolen, kan man ikke samle dem i én klasse.

Mere fleksibilitet Han forklarer, at de unge idrætsudøveres træning og skolegang ikke altid er så let at forene, som forholdene er i dag. - De bruger al deres tid, og vi håber, at det her betyder, at de ikke bliver overpressede, siger Jørn Andersen, der til den nye klasse forsøger at holde skemaet fri i op til et par lektioner om ugen, så eleverne har mulighed for at komme til morgentræning. Desuden vil lærerne udvise fleksibilitet, når eleverne skal til turneringer, landsholdssamlinger og træningslejre, oplyser han og understreger, at eleverne i en talentklasse også kan læne sig lidt op af hinanden, når de fleste af skolens andre elever går i fredagsbar eller i byen, mens idrætstalenterne skal til træning, taler om kostplaner eller har brug for en middagslur.

Kræver meget Elitekoordinator i Kolding Kommune, Bjarne Foged Henriksen, bifalder ungdomsuddannelsernes øgede fokus på idrætstalenterne. - Hvis man vil blive rigtig god, kræver det så meget træning, og det kræver meget mentalt, og der betyder det noget at være sammen med ligesindede. Når man går flere sportsfolk i én klasse, bliver det også mere normalt, at man ikke tager med i fredagsbar, men i stedet skal træne, siger Bjarne Foged Henriksen, der også tror, at det vil blive lettere for lærerne at huske at tage visse hensyn, hvis man samler så mange unge idrætsfolk som muligt i samme klasse.