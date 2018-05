Idrætsrådets opfordring til KB: Vælg Kolding

Kolding: Kolding Boldklubs medlemmer skal tænke sig grundigt om, når de i næste uge skal afgøre, om de vil bakke op om det topcenter, DBU netop har tildelt Kolding, eller om de vil holde fast i det talentsamarbejde, klubben har indgået med SønderjyskE's topcenter i Haderslev.

Det er meldingen fra formanden for Kolding Idrætsråd, Claus Warming.

Han mener, det er afgørende, at Koldings fodboldklubber viser, at man kan stå sammen og finde ud af at samarbejde.

- Fodboldklubberne i Kolding har med den nye status som topcenter en unik mulighed for at vise, at man kan lave noget sammen lokalt. I mine øjne vil et styrket FSK (Fodboldsamarbejdet i Kolding Kommune, red.) give et afgørende rygstød for, at fodbolden i Kolding vil blive taget alvorligt både i fodboldfaglige miljøer og ikke mindst hos politikerne, siger Claus Warming.

Skal din opfordring om at stå sammen forstås som en opfordring til KB om at vælge Kolding?

- Ja, helt klart. Det er helt klart en opfordring til KB om at besinde sig og gå med på det, de egentlig har skrevet under på, så vi kan få et godt fodboldmiljø op at stå.