Idrætspolitikere vil finde private investorer til Kolding Stadion

To idrætspolitikere vil have private til at investere i opgraderingen af Kolding Stadion. Hvis ikke må kommunen selv tage regningen, siger næstformand i idrætsrådet, Yrsa Mastrup (V). Arkivfoto: Søren Gylling

Idrætspolitikere vil have private til at skyde penge i den opgradering af kommunens stadion, som er nødvendig, hvis ikke Kolding IF skal tvangsnedrykkes.

Kolding: 15. februar skal pengene og planen være klar til opgraderingen af Kolding Stadion, hvis Kolding IF skal have licens til at spille i 1. division i sæsonen 2020/2021. Får klubben ikke den, betyder det tvangsnedrykning. Selvom det er kommunen, der ejer stadion, vil næstformand i fritids- og idrætsudvalget, Yrsa Mastrup (V), have private til at skyde penge i projektet. - Jeg kan ikke forestille mig med den opbakning, Kolding IF har fået, at der ikke er nogen, der vil bakke op om det. Kan vi få det fuldt finansieret af private, så ville det da være super dejligt, siger hun. Kan kommunen ikke finde nogen, der er villige til at betale, mener hun, at kommunen skal tage regningen. - Vi kan ikke have, at Kolding IF rykker ned, fordi der er manglende villighed til at opgradere stadion. Så må vi finde en løsning, siger hun. - I værste fald er jeg klar til, at kommunen skal betale, siger hun.

Ikke sikker på økonomien Hanne Dam (S), der er medlem af fritids- og idrætsudvalget, vil også gerne støtte fodboldklubben, men ikke for enhver pris. Hun håber også, at private investorer melder sig på banen. - Vi er lidt pressede på økonomien i forvejen, så jeg vil håbe, at nogen andre kommer på banen, siger hun. Hun kan ikke se kommunen selv betale de nødvendige penge til opgraderingen, som vil koste mellem 10 og 15 millioner kroner. Hvis ingen vil skyde penge i opgraderingen, vil hun derfor ikke lade kommunen betale for hele stadionopgraderingen. - Vi skal tænke os om og være kreative. Jeg kan ikke se, vi har 10-15 milioner kroner til Kolding Stadion. Hvis ikke der er penge, må tvangsnedrykning være konsekvensen, selvom jeg ikke vil håbe det, siger hun.

Fortrøstningsfuld formand Formand for Kolding IF er fortrøstningsfuld. Han er sikker på, at klubben ikke ender i en situation, hvor den ikke får licens til at spille i 1. division, fordi stadion ikke lever op til kravene. - Vi er sikre på, vi ikke kommer ud i tvangsnedrykning. Jeg er sikker på, vi finder en løsning, som er til gavn for både klubben og byen, siger han. Han fortæller, at klubben er i gang med at drøfte med kommunen, hvordan det skal ende. - Jeg føler mig rimelig sikker på, at vi får arbejdet en løsning på plads i løbet af efteråret og senest til februar, siger han.