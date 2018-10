Idrætshal har brugt 100.000 kroner på blinde alarmer

Siden Bjert-Hallen for fire-fem år siden blev pålagt at installere et større brandalarm-anlæg overalt i hallen, har foreningen bag hallen brugt mange penge på falske alarmer.

Kolding: 100.000 kroner. Så dyrt har det i de seneste fire år været for foreningen bag Bjert-Hallen i Sdr. Bjert ved Kolding, at det lovpligtige brandalarm-anlæg med direkte forbindelse til Trekantbrands vagtcentral i hallen med jævne mellemrum går i gang uden, at der overhovedet er brand eller optræk til brand. De blinde alarmer frustrerer formanden for idrætshallen, Erik Lund. Han forstår ikke, hvorfor folkene, der bruger hallen, ikke har mulighed for, straks efter at en alarm er gået i gang uden grund, at ringe til brandmyndighederne og afmelde alarmen. - Det kan vi med vores tyverialarm, hvis vi ringer med det samme og har et kodeord klar, siger han. I stedet rykker brandfolkene ud hver eneste gang, og bare ét besøg koster flere tusinde kroner. I starten var prisen 3300 kroner per udrykning. I dag er den steget til 7700 kroner for et besøg. - Vi er rigtig trætte af at bruge 100.000 kroner på noget, vi ikke får noget for, og vi kan ikke passe mere på ikke at sætte brandalarmerne i gang, end vi allerede gør, siger Erik Lund, der allerede for flere år siden forsøgte at råbe brandmyndighederne op.

Brandalarmer Bjert-Hallen er pålagt at have et brandalarm-anlæg. Der er brandalarmer i alle lokaler i forbindelse med hallen.Går en af brandalarmerne i gang i dag, har man i hallen ikke mulighed for at ringe og afmelde den og dermed undgå, at der rykker en brandbil med brandfolk ud.



Det koster i dag 7700 kroner, når brandfolkene rykker ud til Bjert-Hallen i forbindelse med en blind alarm.

Højtryksspuling tændte alarm Han fortæller, at han aldrig har oplevet en brand i hallen, hvor han har været involveret i det frivillige arbejde i 35 år. - De 100.000 kroner kunne vi have brugt på at købe nye bolde, net eller udstyr til floorball. Eller vi kunne have brugt dem til at holde Mejeriet (med bl.a. værested og forsamlingslokaler) ved siden af hallen ved lige, fortæller Erik Lund. Han forklarer, at brandalarm-anlægget for eksempel er gået i gang, da halinspektøren højtryksspulede med 38 grader varmt vand i omklædningsrummet, da cafeteriabestyreren var i gang med at stege flæskestege, og da en elev ved en skolefest sugede på en el-cigaret på toilettet.

Tidsforsinkelse mulig Efter flere års frustrationer over de store udgifter til blinde alarmer, kan der dog være hjælp på vej til de frivillige foreningsfolk bag Bjert-Hallen. Forebyggelseschef hos Trekantbrand, Erik Skallerup, oplyser, at der som hovedregel ikke er noget at gøre, når først en brandalarm med forbindelse til Trekantbrands vagtcentral er gået. - Vi kører med det samme. Vi har desværre også erfaring med, at folk ringer og siger, at der ikke er noget, og så viser det sig, at der alligevel er noget, siger forebyggelseschefen. Men han opfordrer formanden for Bjert-Hallen til at kontakte TrekantBrand. Der er nemlig en mulighed for at søge om tidsforsinkelse i forbindelse med brandalarmerne i for eksempel en sportshal, oplyser Erik Skallerup. Med tidsforsinkelsen får man først to minutter ekstra til at reagere på alarmen, og hvis der ikke er noget, får man endnu tre minutter til at sørge for, at brandfolkene ikke rykker ud. Erik Skallerup vurderer, at der er en god chance for, at en idrætshal vil få lov til at få tidsforlængelse. - 100.000 kroner lyder som mange penge, de har brugt. Men jeg tror, at vi kan finde en løsning, siger Erik Skallerup.