Ambitionen var at være et indspark i den demokratiske dialog. Så partilederne skulle lytte. Lykkedes det så? Måske. Der var i hvert fald ingen tvivl om, at de to partiledere har det godt i hinandens selskab, også selvom de ligger langt fra hinanden.

Der blev nikket blandt de godt 400 deltagere, der havde grebet muligheden for at deltage i det "ideologiske topmøde" mellem de to partiledere som Ewii-koncernen havde stablet på benene for at fremme dialog og gøre folk lidt klogere.

Kolding: De kunne have talt i dobbelt så lang tid. Gerne om alt det de er uenige om. Men efter cirka halvanden time i selskab med partiformand for Dansk Folkeparti, Kristian Thulesen Dahl, og partiformand for Det Radikale Venstre, Morten Østergaard, var det tid til at gøre regnebrættet op for ordstyrer Trine Sick, da hun henvendte sig til deltagerne.

Tag ud i en ghetto

- Der er så mange i politik, der er bange for at lade meninger brydes og have holdninger. Og jeg kan ikke finde et menneske på Christiansborg, som jeg er mere uenig med end Kristian. Men vi er ikke bange for at være uenige. Hans holdninger ligger fjernt fra mine, men han står ved det, han mener, lød det fra Morten Østergaard, og det fik Kristian Thulesen Dahl til at rose aftenens "dialogmakker".

- Jeg ved egentlig ikke, om jeg har det sværest med dig eller Uffe Elbæk fra Alternativet. Men det virker som om, at du kan stå distancen, og bliver ved, når han måske er væk på et tidspunkt. Men jeg synes, at både Dansk Folkeparti og De Radikale Venstre holder fast i, hvad de mener, der skal ske med vores fædreland. Vi er meget forskellige. Men der er konsistens i det, vi mener, lød det fra Kristian Thulesen Dahl.

Så havde de ligesom rost hinanden. De kunne derimod ikke finde mange gode ting at sige om hinandens syn på indvandring. Et emne der dukkede op igen og igen. Og hvor Kristian Thulesen Dahl var glad for det såkaldte paradigmeskifte i udlændingepolitikken, holdt Morten Østergaard fast i, at hans kollega skulle tage ud i en ghetto for at skifte perspektiv. I stedet for grænsekontrol er der brug for, at Danmark tager et ansvar for verdens flygtninge.