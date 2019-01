I kø op til ti år: 675 personer står på venteliste til to populære seniorbofællesskaber

Boligselskabet Kolding har to seniorbofællesskaber i kommunen. De er eftertragtede, og til begge afdelinger er der fem til ti års ventetid. Seniorudvalgsformand Søren Rasmussen (DF) glæder sig over, at kommunen med både spørgeskemaer og borgermøder vil undersøge behovet for flere seniorbofællesskaber.

Kolding: 675 navne står på ventelisterne til Boligselskabet Koldings to seniorbofællesskaber i Kolding Kommune. Det antal er vokset med 63 personer på knap halvandet år.

- Tallene siger mig, at der er et stort behov for flere seniorbofællesskaber i kommunen. Og jeg tror, at det reelle tal er højere, for det er måske ikke alle, der har lyst til at bo på Baldersvej eller i Engdalen i Sdr. Bjert, hvor de to eksisterende seniorbofællesskaber ligger. Jeg får stadig mange henvendelse omkring den boligform, og mange siger, at de er interesserede i også at bo andre steder, siger seniorudvalgsformand Søren Rasmussen (DF).

Det var netop henvendelser fra interesserede borgere, der i sommeren 2017 fik ham til at sætte sagen på seniorudvalget dagsorden. Og her skal den behandles igen tirsdag.

- Det er rart at kunne fortælle, at nu sker der noget. Forberedelserne har taget tid, fordi vi vil være sikre på, at vi griber det rigtigt an, forklarer politikeren.

Som det er nu, har Boligselskabet Kolding en afdelingen med 66 boliger på Baldersvej og en afdeling med 18 lejligheder på Engdalen i Sdr. Bjert.

Boligrådgiver Britta Sekjær fra Boligkontoret Danmark, der i samarbejde med boligselskabet udlejer boligerne, fortæller, at der i selskabets materiale står, at man må regne med fem til ti års ventetid på at få en bolig i de to seniorbofællesskaber.