I år skal 84 jægere skyde rågerunger

Rågeungerne må skydes fra 1. maj til 15. juni af de jægere, der har fået tilladelse.Rågeungerne må først skydes, når de er hoppet ud af reden og sidder på grenene. Sidste år blev der skudt 1321 rågeunger og året før 1396. Hvert tredje år tælles alle rederne på kommunale arealer. I Kolding Kommunes to største kolonier, Frederikkelund og Margrethelund, var der sidste år i alt 266 reder. Problemerne var store, og derfor blev der i år iværksat en særlig indsats for at begrænse rågebestanden. 35 voksne råger blev skudt fra 15. januar til 15. marts.

Særlig indsats

Sidste år var der så mange reder i Vamdrup, at der tidligere i år blev gjort en særlig indsats for at begrænse bestanden. Udvalgte jægere gik efter voksne fugle, så der var færre til at bygge reder, og de gik efter at få dem til at bygge rede så langt fra beboelse som muligt. Der blev skudt 35 voksne råger.

Det er endnu for tidligt at sige, om det har hjulpet, men noget tyder på det. Gunnar Bennedsen har talt med en jæger fra Vamdrup, der vurderer, at indsatsen har haft en effekt.

- Han har indtryk af, at der er færre råger, og at de var flyttet længere ned mod søen og væk fra bygningerne, siger han.