I Sdr. Bjert begynder gudstjenesten allerede klokken 05.30

Kolding: Gudstjenesterne gennem påsken er de helt centrale i den kristne tro. Og det altafgørende moment er, da Jesus genopstår påskemorgen. Betydningen forsøger man i år at understrege i Sdr. Bjert Kirke, hvor man for første gang holder en gudstjeneste, der begynder påskemorgen allerede klokken 05.30, endnu inden solen er stået op.

Kirkegængerne vil sidde i dæmpet belysning i den lokale kirke, hvor de venter på, at lyset skal bryde frem.

- Det er vores erfaring, at selve tidspunktet for gudstjenesterne kan tydeliggøre, hvad det handler om, fortæller Tine Illum, der er sognepræst i Sdr. Bjert Kirke.

Hun sammenligner det nye initiativ med midnatsgudstjenesterne til jul, hvor man siden 2004 er mødtes i Sdr. Bjert Kirke for at opleve den særlige stemning omkring midnat, hvor kirkegængerne - ganske som hyrderne på marken for et par tusinde år siden - hører budskabet om, at en frelser er født.

- På samme måde er påskemorgen et helt særligt tidspunkt, forklarer sognepræsten:

- Vi kommer, når det er mørkt. Indtil daggry er der stadig langfredagsstemning, med skuffelse, tvivl, vildrede, vrede, angst og alt det, der følger af det chok, det må have været for Jesus' tilhængere, at han døde langfredag. Men så - når solen står op - læses opstandelsesbudskabet, og vi går ud af kirken til påskedag og liv.