Hvem vil gerne være ambassadør for verdensarvsbyen?

- Vi sørger så for, at man som ambassadør bliver klædt på med en masse viden om byen, siger Birgitte Lamp, der fungerer som leder af Christiansfeld Centret, som bl.a. byens korps af turistguider er tilknyttet.

At være ambassadør består hovedsageligt af at tale venligt om byen for at gøre flere nysgerrige på at komme på besøg, og så må man meget gerne fungere som vejviser for de turister, man støder på i byens gader.

- Vi stiller kun to krav: At man er positiv overfor byen, og at man har lyst til at dele ud af sin viden om Christiansfeld, siger Birgitte Lamp.

Birgitte Lamp fortæller, at alle privatpersoner kan melde sig som ambassadør for Christiansfeld.

Og på tirsdag er der så inviteret til et informationsmøde, hvor byens borgere, virksomheder, organisationer og foreninger kan høre om, hvordan de bliver enten ambassadør for eller partner i verdensarvsbyen.

Både Christiansfeld Centret og Handelsstandsforeningen står bag informationsmødet på tirsdag. Her kan man høre om, hvad det vil sige at være ambassadør eller partner i verdensarvsbyen. Mødet foregår i Søstrehuset fra klokken 18 til 20 tirsdag den 20. februar.

Inspiration fra andre

Hvis man vil være partner, handler det om at indgå i et samarbejde med Christiansfeld Centret. Det kan for eksempel dreje sig om, at man har et produkt, som på den ene eller anden måde kan produceres ellers sælges, så det bliver en fordel, at det har forbindelse til verdensarvsbyen. Det kunne være en lokal bryg eller et stykke kunsthåndværk, men det kan også være noget helt tredje, der giver mening i sammenhængen.

- Vi skal måske udvikle et logo, der signalerer, at produktet har en tilknytning til Christiansfeld. Det kunne være en måde at gøre det på, vi må jo ikke bruge Unescos officielle logo på kommercielle produkter, fortæller Birgitte Lamp.

Hun har kontakt til andre verdensarvssteder som Stevns Klint og Vadehavet, som på samme vis prøver at skabe produkter og samarbejder med lokale partnere, hvor man drager fordel af at være udnævnt til verdensarv.

- Det kan vi lade os inspirere af, men det kan også være, at vi skal gå vores egen vej, der er helt særlig for Christiansfeld. Det er noget af det, vi skal tale om på informationsmødet, siger Birgitte Lamp.