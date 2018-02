Hvem kan hjælpe slottets hvileløse genfærd?

Vinterferien nærmer sig. Og på Koldinghus arbejder man intenst med at finpudse "Haunted Castle", der bliver feriens helt store satsning. Et testpublikum har besøgt det mørkelagte og hjemsøgte spøgelseslot.

Kolding: Rådhusklokken slår 20. "Bing-bing-bing", lyder det i aftenmørket, der har sænket sig over Kolding. Normalt en hyggelig lyd, synes jeg, men i aften har slagene en ildevarslende klang.

For jeg er på vej hen over Akseltorvs våde brosten for at deltage som testpublikum på Koldinghus forud for vinterferiens store satsning, hvor Dystopias rutinerede rollespillere og massevis af frivillige omdanner byens markante vartegn til et regulært spøgelsesslot. Her er genfærd sluppet løs i de kringlede gange og mørkelagte sale.

80 andre har sagt ja til at afprøve "Haunted Castle". Forlystelsen med det hjemsøgte slot er den hidtil største event-satsning på Koldinghus forud for en skoleferie. Så det er ikke kun de inviterede gæster, der er spændte, det er de også bag kulisserne, for efter den lange forberedelse er det stadig uvist, hvordan spøgelseslottet fungerer, når man lukker publikum indenfor.