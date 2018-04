Hussalget i Kolding ligger i toppen af rangliste - og kurven stiger fortsat

- Top ti indeholder kun hovedpostnumre, som ender på 00. Det skyldes først og fremmest, at det er store provinsbyer med mange huse. Men deres gode infrastruktur er også medvirkende til, at listen ser ud, som den gør. Og så er det værd at bemærke, hvor godt Trekantområdet er repræsenteret, der er altså virkelig kommet gang i boligmarkedet, siger Birgit Daetz, der er boligøkonom og kommunikationsdirektør hos Boligsiden.dk.

Udviklingen fortsætter

Horsens, Roskilde og Silkeborg ligger over Kolding på listen, og derefter følger Herning, Næstved, Viborg, Fredericia, Vejle og Holstebro målt i antal handler.

- Den generelle udvikling er selvfølgelig afgørende for, at det går så godt på boligmarkedet. Og når det går godt, og man som Kolding ligger godt i landet, så er det oplagt, at der bliver handlet meget. Vi kan se, at det fortsætter ind i 2018. I januar og februar blev der handlet 40 procent flere huse i postnummer 6000 sammenlignet med januar og februar i 2017, hvor der blev handlet 59 gange. Det tal er i 2018 vokset til 83. Det siger bare noget om, at Kolding ligger rigtig lunt. Og kigger vi på kroner og ører, så går det også op. Gennemsnitsprisen for 2017 lå omkring 1,7 millioner, og nu er den lige knap to millioner kroner. Det siger noget om, at de lidt dyrere huse nu bliver handlet, siger Birgit Daetz.