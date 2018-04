Husk cykellåsen: Cykeltyv gik efter cykler, der ikke var låst

Kolding: Det kan godt betale sig at bruge et par sekunder på at låse cyklen, inden du forlader den. I hvert fald hvis fremgangsmåden hos den 39-årige cykeltyv, der fredag blev afhørt i Retten i Kolding, er et udtryk for den generelle adfærd blandt cykeltyve.

Han forklarede, at han typisk går uden om de låste cykler.

- Jeg har hovedsageligt stjålet cykler, der ikke var låst. Nogle har jeg brudt op med en vinkelsliber, fortalte han.

Han erkendte at have stjålet 60 cykler, og en stor del af dem blev stjålet på skoler i Kolding.

På Koldings skoler er der tilsyneladende et problem med netop at få låst cyklerne.

I januar foretog JydskeVestkysten en optælling på fire skoler i Kolding. Blandt de 364 talte cykler stod næsten hver sjette cykel ulåst.

Cykeltyvens udsagn tyder altså på, at man kan minimere risikoen for at få stjålet sin cykel ganske enkelt ved at låse den. Hvem skulle have troet det?