Hush åbner årets udgave af Sommer ved Søen

Kolding: Sidste år glippede det at hyre Hush til Sommer ved Søen, fordi det ikke kunne lade sig gøre at få hele orkestret samlet til et besøg i Kolding. Denne sommer bliver det anderledes. Og det glæder projektleder Lise Jelsbak fra Musik Kolding, der arrangerer koncertrækken for Kolding Kommune.

- Hush har stået på vores ønskeliste længe. Men det kan åbenbart betale sig at være tålmodig, for siden blev forsanger Dorthe Gerlach jo for alvor kendt over hele landet, da hun var en af de markante stemmer i tv-programmet "Toppen af poppen".

Og ikke nok med det. Hush har netop udsendt den roste plade Sands.

Hush tager på turné fra dette forår, og orkestret lander i Kolding til Sommer ved Søen den 28. juni.

- Det gode er, at selv om man ikke kender sangene, så har man en fed aften, fordi de kommer med så stor energi, har så gode sange og er så dygtige musikere, siger Lise Jelsbak.

Der er seks gratis koncerter planlagt til Sommer ved Søen. Hush er det første navn, der er offentliggjort.