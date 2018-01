Husfirma har flyttet domicilet til Kolding

JJ Hansen Huse er flyttet fra Egtved til Kolding for at få mere plads og komme tættere på motorvejen og kunderne.

Kolding: Normalt afleverer de nøglen, når de er færdige med at bygge boligdrømme. Men her har husfirmaet JJ Hansen Huse selv fornøjelsen at flytte ind.

Firmaet, der er etableret i 1969, er flyttet fra Egtved til H. C. Ørsteds Vej i Kolding i et domicil, som firmaet selv har bygget. Siden 2014 har fokus været på familiehuse, og i dag sælger firmaet både arkitekttegnede boliger og "standard-huse", der kan rettes til.

- Det var tidligere et mere traditionelt murerfirma, men i det nye setup har vi behov for plads. Nu handler det mere om at styre projekter, og der har vi et større behov for at være i kontakt med kunderne. Vi har mange flere møder end tidligere, siger direktør og medejer David A. Brandt Klug, der er uddannet arkitekt.

Han driver selskabet sammen med brødrene Mark Højer Hansen og Steffen Højer Hansen, der er sønner af stifteren Jens Jørgen Hansen.

- Vi ville gerne tættere på motorvejen, så det blev lidt nemmere at finde os. Og så manglede vi også noget plads i det nye setup. Vi er blevet flere ansatte. Vi havde også behov for et showroom, hvor kunder kan komme og se mange af de materialer, de kan vælge imellem, siger David A. Brandt Klug.