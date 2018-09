Husets ene medarbejder spares væk: Bestyrelse bekymret over kvarterhus' fremtid

Med byrådets beslutning om at spare medarbejderen i Kvarterhuset væk fra næste år bliver hverdagen og driften af huset langt mere besværlig fremover, mener formanden for huset.

- I bestyrelsen er vores frygt, at tingene falder til jorden. Det er jo svært at finde frivillige, der vil binde sig til en fast indsats, siger Henning Hansen.

Det er blot nogle af de spørgsmål, som formanden for Kvarterhuset, Henning Hansen, stiller sig selv, efter at partierne i Kolding Byråd i sidste uge blev enige om fremover at spare en halv million kroner om året på Kvarterhuset ved at skære husets ene medarbejder væk.

Kolding: Hvem skal nu ordne alle de ting, som vores medarbejder plejer at ordne, og er der nogen frivillige, der vil overtage den lange række af opgaver, den ansatte plejer at klare?

Kvarterløftprojektet i Sydvestkvarteret begyndte i slutningen af 1990'erne som et projekt, der skulle give området et løft. I 2001 blev den nuværende medarbejder ansat som den første leder i huset.I dag er hans titel aktivitetskoordinator. Ifølge husets bestyrelsesformand Henning Hansen kommer der cirka 23.000 mennesker gennem Kvarterhuset om året. Alle byrådets partier er blevet enige om budgetforliget for næste år, og det omfatter en besparelse på 500.000 kroner årligt på Kvarterhuset ved blandt andet at nedlægge stillingen. Byrådet mangler endnu formelt at godkende budgettet for næste år.

Udenfor normal åbningstid

Han forklarer, at Kvarterhusets ene medarbejder for eksempel sørger for, at ting, der er gået i stykker, bliver repareret, at folk, der lejer huset, får nøglekort og koordinerer brugen af husets lokaler med de mange brugere. Desuden står medarbejderen ofte til rådighed udenfor normal arbejdstid, hvis brugere for eksempel laver fejl med alarmen, ikke kan finde ud af at indtaste koder, eller hvis en brandalarm går.

Henning Hansen oplyser, at han og resten af bestyrelsesmedlemmerne vil gøre alt for, at huset kan fortsætte så godt som muligt, men at han ikke har mulighed for at komme i Kvarterhuset hver dag. Desuden peger han på, at det formentlig vil blive nødvendigt med hjælp udefra af og til for at ordne ting i huset.

- Vi vil da gøre en kæmpe indsats for, at det ikke får indflydelse på området som sådan, og vi satser 100 procent på at få udviklingen i den rigtige retning. Men der bliver nogle problemer, når vi ikke har en medarbejder mere, siger Henning Hansen.