Huset skulle være sat til salg 1. marts: Motorvejsplaner ødelægger Marius' fremtidsplaner

Marius Frandsen ville have sat sit hus til salg 1. marts. Nu er planerne om at sælge udsat på ubestemt tid, fordi undersøgelser af en ny midtjysk motorvej gør huset usælgeligt.

Kolstrup: Marius Frandsen følte sig magtesløs, da han læste brevet.

- Hele verden faldt sammen, fortæller han.

I brevet, som han modtog i slutningen af februar, stod der, at Vejdirektoratet 1. marts ville begynde på VVM-undersøgelser i forbindelse med en eventuel ny midtjysk motorvej lige ved siden af hans ejendom.

Det er endnu ikke vedtaget, at motorvejen kommer, men Vejdirektoratet er netop begyndt at lave undersøgelser i et område, der strækker sig fra Haderslev til Give. Undersøgelsesperioden er på et år. En af de potentielle linjeføringer går lige igennem landsbyen Kolstrup, hvor Marius Frandsen bor.

Selvom det hverken er sikkert, at motorvejen kommer, eller at den skal ligge netop her, har undersøgelserne vendt op og ned på fremtidsplanerne for Marius Frandsen og hans kæreste.