Huset Venture ser byrådsmedlems farvel som en mulighed

Kolding: For Huset Venture er det en mulighed for at få en person ind med nye kompetencer, at den nu tidligere leder Huset Ventures Kolding-afdeling, byrådsmedlem Hans Holmer (SF), har sagt sin stilling op.

Det siger den socialøkonomiske virksomheds kommunikationschef, Jeanett Dian Amonsen.

- Der er brug for, at vi fokuserer på driften og det forretningsmæssige, nu hvor Hans (Holmer, red.) stopper, og vi har fået den her mulighed for at gøre det. Så vi ser det egentlig ikke som et problem, at han stopper, men en mulighed for at styrke det forretningsmæssige fremadrettet, siger Jeanett Dian Amonsen.

Det betyder dog ikke, at Huset Venture ikke har været tilfredse med det stykke arbejde Hans Holmer har udført i det første stykke tid, virksomheden har haft en afdeling i Kolding.

- Han har gjort en rigtig stor indsats i opstarten. Det er altid lidt af en udfordring at starte en helt ny virksomhed op i et helt nyt område. Han har gjort en stor og dygtig indsats, understreger Jeanett Dian Amonsen.

- Vi er selvfølgelig kede af, at han stopper, men det giver os også nogle muligheder, siger hun.

Hans Holmer nåede at være leder for Huset Venture i Kolding i godt 11 måneder, inden han sagde sin stilling op. Byrådsmedlemmet har forklaret til JydskeVestkysten, at han ved siden af byrådsarbejdet ikke havde tid til kaste de kræfter i Huset Venture, han gerne ville. SF'eren blev valgt til Kolding Byråd ved kommunalvalget i november.