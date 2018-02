Husejer risikerer dagbøder for at have inddraget fællesareal til sin have

Sådan ser Friggasvej 66 ud fra luften. Man ser tydeligt, hvordan den brune bøgehæk slår et sving ind på det offentlige fællesareal og forhindrer offentlighedens adgang til de 95 kvadratmeter, sagen drejer sig om. Også husets sorte tag er genstand for et slagsmål mellem Kolding Kommune og husejeren. Foto: Søren Gylling

Kolding Kommune og en husejer på Friggasvej 66 har ligget i slagsmål i årevis om både et skinnede, sort tag og husejerens inddragelse af et stykke offentligt fællesareal til sin have. Nu kræves han og hustruen idømt dagbøder.

Kolding: En husejer på Friggasvej i Kolding risikerer nu at blive idømt dagbøder, fordi han har sat hæk og hegn op omkring et 95 kvadratmeter stort areal og inddraget det i sin have, selvom arealet er udlagt som fælles opholdsareal for parcelhuskvarterets beboere. Retssagen blev behandlet ved Retten i Kolding onsdag. Her forlangte anklagemyndigheden husejeren og hans hustru idømt en bøde på hver 5000 kroner samt dagbøder på 500 kroner pr. person, indtil parret på 70 år og 65 år har fjernet hæk, plantekasser, møbler og buske og genskabt offentlig adgang til deres baghave. Parrets forsvarer, advokat Sigurd Trolle, forlanger ægteparret frifundet med den begrundelse, at kravet mod dem fra Kolding Kommune første gang blev fremsat i form af et påbud i 2013. Derfor er det forældet efter en to års-frist i planloven. Godt nok fremsendte kommunen et nyt og enslydende påbud i 2016 - men, sagde Trolle med henvisning til bl.a. en Østre Landsrets-dom: - Sådan et påbud kan ikke bare genoplives. Så der er tale om et forældet straffeansvar, og kommunen er afskåret fra at kræve lokalplanen udlevet på grund af passivitet.

Otte år Sagen om de 95 kvadratmeter startede i 2010, da arealet blev ryddet for gammel beplantning af grundejerforeningen. Derefter genplantede husejeren en bøgehæk.I 2013 klagede grundejerforeningen til kommunen over, at arealet fortsat var indhegnet.



I 2013 afgjorde kommunen, at arealet skulle ryddes og gøres tilgængeligt i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser.



Siden da har slagsmålet mellem husejeren og kommunen stået på med involvering af byret, landsret, Miljø og Naturklagenævn og politiet.



Den dom, som byretten afsiger i slutningen af februar, kan ankes til Vestre Landsret.

Hævdvunden ret Det er netop lokalplanen for området ved Friggasvej, der er omdrejningspunktet i den lange sag. Den startede helt tilbage i 2010, da grundejerforeningen på Friggasvej ryddede arealet i husejerens baghave, fordi man ville etablere et nyt tjørnehegn i det oprindelige skel mellem den private grund og det offentlige fællesareal. Godt nok vandt husejeren efterfølgende i 2011 en såkaldt skelforretning om de 95 kvadratmeter, fordi han og fruen har brugt dem som en naturlig del af deres have, lige siden de flyttede til Friggasvej i 1979. Det betyder, at han har vundet hævd på arealet og kan kalde det sit. Men det ændrer det intet ved, at lokalplanens restriktion om, at arealet skal bruges som offentligt fællesareal skal overholdes. Og sådan en bestemmelse i en lokalplan kan en kommune ikke dispensere fra. Kun en helt ny lokalplan kan ændre på det forhold, fremgik det af dokumentationen, som anklager Henrik Møller fremlagde for retten.