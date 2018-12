Husbåde kommer til at hitte i Marina City

Nu har omkring 80 personer og familier skrevet sig op på Kolding Kommunes liste over folk, som ønsker at blive holdt tæt informeret om mulighederne - og alt tyder på, at den første familie flytter ind i sin husbåd allerede næste sensommer.

Kolding: Interessen for at få en husbåd i den kommende havnebydel Marina City ved Marina Syd på sydsiden af Kolding Fjord vokser og vokser.

Marina City ved Marina Syd skal efter planen rumme 400 boliger og 1000 bådepladser. Dertil faciliteter til erhverv, kultur og fritid m.v. Det forventes, at de første anlægsarbejder går i gang i 2019, og at de første anlæg og boliger kan tages i brug i 2021.Man kan blive skrevet på interesseliste til husbådene ved henvendelse til projektleder Torben Gade på togad@kolding.dk , og ansøgning og tegningsmateriale vedr. husbåd i Marina Syd skal senest 31. januar 2019 sendes til Kolding Lystbådehavns formand på

Frist 31. januar

Torben Gade, som er Kolding Kommunes projektleder på Marina City, fortæller, at Kolding Lystbådehavn er indstillet på at give tilladelse til en husbåd i Marina Syd med mulighed for senere flytning til Marina City.

Men for ikke at give en enkelt interesseret en urimelig fordel, opfordrer havnebestyrelsen andre eventuelle interesserede til at sende en ansøgning til Kolding Lystbådehavn senest 31. januar 2019 med tegningsmateriale af den påtænkte husbåd.

- Der bliver ikke tale om en egentlig udstillingsbåd, men den skal leve op til de krav, vi stiller til husbåde i Marina City. Det vil sige, at det skal være en moderne bolig uden motor og i moderne arkitektur, forklarer Torben Gade.

Andre krav er, at husbåden skal være i kubistiske former med overvejende lodrette facader og vandrette tage, ubehandlet eller oliebehandlet træ, hvide, lysegrå eller sorte facadefarver - og altså ingen hidsige, stærke farver på bygningsdelene. Båden må højst være 10 meter bred, 15 meter lang og 7,5 meter høj i maks. to etager, hvor øverste etage højst må have et areal på halvdelen af underste etage.

De specifikke krav til husbåde i Marina City er under udarbejdelse og vil foreligge, når lokalplanforslaget for Marina City efter planen er klar næste forår.

- Man skal ikke forstå det sådan, at alle husbåde i Marina City til sin tid skal være ens. Men vi kommer med et bud på den stil, de skal have, forklarer Torben Gade.

Det er planen, at de kommende husbåde i Marina City skal ligge langs den yderste mole i den kommende havnebydel - altså længst ude i fjorden. Der arbejdes med at gøre plads til 12-14 stykker.