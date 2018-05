Hundredvis strømmede til: Minkavler viser sine dyr frem for både kritikere og tilhængere

Ved at holde åbent hus håber minkavler Peter Hindbo at give folk et mere positivt billede af minkavl.

- Jeg forklarede, hvordan vi håndterer dyrene og fortalte om årets gang her. De virkede positive, og det er jo i virkeligheden dem, der er skeptiske, vi allerhelst vil have fat i sådan en dag her, fortæller Peter Hindbo, der har været minkavler siden 1988.

Sådan startede det store åbent hus-arrangement hos Hindbo Mink søndag formiddag, hvor ejeren Peter Hindbo tog det helt roligt, at der dukkede kritikere af minkavl op for at give deres holdninger til kende.

Jordrup: Hvad gør man, når man er minkavler og holder åbent hus for at vise sine mink og bygnigner frem, og der så står en flok aktivister ved indgangen til ens grund med bannere med slagord mod minkavl?

Give folk indsigt

Det er to et halvt år siden, han og hans familie sidst holdt åbent hus. Ligesom dengang regnede de med masser af gæster, og allerede en time og 15 minutter inde i åbent hus-arrangementet havde 344 gæster hilst på Peter Hindbo og hans hustru Annie, der stod og bød alle velkommen.

- Vi holder det her, fordi det er et problem, at folk ikke har indsigt i, hvad vi laver. Og så er det så let at sidde og skrive et eller andet og vende tommelfingeren ned. Men vi gør alt for at behandle vores dyr ordentligt, siger Peter Hindbo.

De mange gæster blev vist rundt i stalden af medarbejdere. Blandt gæsterne var Anette Eskelund fra Brørup og Christina Rizak fra Gesten og deres mænd og børn.

Niårige Nicklas fra Gesten og hans ven Tobias prøvede blandt andet at holde bittesmå mink, der var henholdsvis fem og 14 dage gamle.

Nicklas havde set billeder af mink i skolen men vidste ikke, at man kunne lave pels af dem og var heller ikke klar over, at der er nogen, som er imod minkavl.

Det havde kammeraten til gengæld hørt om.

- Jeg vidste godt, at nogen er imod det og lukker minkene ud. Det synes jeg ikke er særlig godt, for så løber de bare rundt og æder andre dyr, siger Tobias.