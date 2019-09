Hundredvis kørte i politiets fotofælde i weekenden: Bilist kørte 113 kilometer i timen i byzone

Langt over 700 bilister er i weekenden blevet blitzet i og omkring Kolding. Det går flere steder for stærkt, siger politiet.

- Det er alt for stærkt og skaber utryghed for andre - såvel bilister, cyklende og gående, skriver politiet.

Lærkevej ligger i en byzone med en generel hastighedsbegrænsning på 50 kilometer i timen, men hele 131 gange blev den begrænsning altså overskredet. Politiet oplyser, at de blandt andet målte en bilist til at køre 113 kilometer i timen, mens en anden kørte 107 kilometer i timen.

Fartkontrol på motorvej

Der var også fartkontrol på Østjyske Motorvej i den forgange weekend, oplyser politiet. Her blev bilisternes fart målt ved rasteplads Hylkedal i nordgående retning samt rasteplads Skærup lige nord for Kolding i retning mod syd.

Her blev flere end 600 bilister sammenlagt blitzet. Af de 600 vil 11 få et klip i kørekortet, mens otte kørte så stærkt, at de skal have en betinget frakendelse af førerretten og dermed skal op til kontrollerende prøver.

Politiet oplyser, at hvert fjerde færdselsuheld, der sker i Sydøstjyllands Politikreds, sker på motorvejen.