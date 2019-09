Hundredevis med til åbningen: På Trapholt stikker man næsen i skyen

"Sense Me" er årets store satsning på Trapholt. Den nye udstilling, der er en udfordring for sanserne, åbnede onsdag. Mange gæster benyttede straks lejligheden til at stikke næsen i skyen, og det er skam også meningen.

Kolding: - Det var ikke lige, hvad jeg havde regnet med. Men det er selvfølgelig også meningen, smiler Eva Bøgen.

Hun er netop trådt ned at trappestigen, efter at hun har haft næsen indenfor i den sky, der hænger ved indgangen til Trapholts nyåbnede særudstilling, "Sense Me".

Hundredvis af gæster var mødt frem ved onsdagens fernisering, og mon ikke de fleste nåede op og ned at trappestigen, inden aftenen var omme. Skyen, der har en særpræget duft - så har man ikke sagt for meget - er blot et af de mange værker i udstillingen, der sætter sanseapparatet på prøve.

Det var kulturudvalgsformand Jesper Elkjær også inde på i sin officielle tale ved åbningen.

- Jeg ved godt, at H.C. Andersen ikke skrev "at sanse er at leve", men jeg er sikker på, at det var det, han mente. For når vi rejser, så gør vi det i høj grad for at sanse. Og med den nye udstilling tilbyder Trapholt, at vi kan rejse væk for en stund.

Jesper Elkjær benyttede sin taletid til helt generelt at hylde museet:

- Tak til Trapholt. Og tak for Trapholt, sluttede han.