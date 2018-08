Hundeejere har ikke opgivet at finde forsvunden labrador

Selv om det er over en uge siden, at nogen med sikkerhed har set Binkie, leder Vamdrup-par stadig videre efter deres forsvundne labrador.

Vamdrup: Med over 600 medlemmer af Facebookgruppen "Få Binkie hjem" har Sanne og Lasse Møller Bramsen masser af aktiv opbakning, men det er stadig ikke lykkedes for parret eller de mange følgere at finde deres ti måneder gamle labrador, som nu har været forsvundet i over en uge.

- Vi kan ikke give op med at lede. Vi havde egentligt besluttet, at nu ville vi ikke køre mere rundt, medmindre vi fik nogle meget klare spor at gå efter, men det er meget svært bare at sætte sig tilbage derhjemme eller gå ud i haven og arbejde, siger Lasse Møller Bramsen.

Så også onsdag var parret atter på farten for at forfølge et af de seneste spor, som måske/måske-ikke er sporet af Binkie. En person havde tidligt på dagen set en hund ved Over Jels, og det kunne være godt være Binkie. Der er for eksempel også set en hund med et nogenlunde tilsvarende signalement omkring Jordrup.

- Vi har flere gange fået signalementer, der kan passe på Binkie. Men hvis den har været bare halvdelen af de steder, vi har fået meldinger om, så er der virkelig ikke noget mønster at gå efter. Det er også derfor, at det er svært at få den indkredset. Vores håb er, at hvis den bliver set, så henvender folk sig med det samme og bliver ved med at holde kontakten til den, siger Lasse Møller Bramsen.