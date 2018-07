- Der må meget gerne ske noget godt, efter alt det onde vi har været i gennem, siger Lasse, som fortæller, at parret er dybt fortvivlede over, at hunden er forsvundet og har været det i så mange dage, hvor solen har bagt på himlen.

Vamdrup: Sanne og Lasse Møller Bramsen har sovet meget mindre end normalt i den forløbne uge. Parrets bryllupsdag i fredags blev også sprunget over, og det samme gjorde fejringen af Lasses fødselsdag dagen efter. For Sanne og Lasse leder på livet løs efter hunden Binkie, der har været forsvundet for dem, siden de havde den med hjem til Vamdrup i mandags for en uge siden.

Kigget fra luften

Hunden blev sidste spottet tirsdag - dagen efter at den forsvandt - hvor Binkie blev set fra tårnet på flyvepladsen i Vamdrup. Men siden er der ingen, som med sikkerhed har set hunden.

- Vi har fået en fornemmelse af, at der løber flere hunde rundt, end man skulle tro, for vi har fået flere meldinger på løbske hunde, men der er ikke nogen af dem, som tyder på at være Binkie, siger Lasse Møller Bramsen.

Hunden hentede parret på Sjælland i mandags for en uge siden. De måtte aflive deres forrige hund for fire-fem måneder siden, og nu var det på tide at få en ny. Det blev Binkie, som er ti måneder gammel og er opvokset hos en jæger, der også er indehaver af faren og moren til det kuld, som Binkie var en del af.

Lasse og Sanne legede med Binkie hjemme hos ejeren, inden de tog den med hen til et familiemedlem på Sjælland, hvor de legede videre. Det var først, da de kom tilbage til Vamdrup, at mareridtet begyndte. For ude i haven slap Binkie fra dem, og den blev ved med at hoppe tilbage, når de forsøgte at få fat på den. Og på et tidspunkt satte den i galop ud af haven på Elmevej, der ligger i østbyen. Den stak af i retning mod Mosevænget.

- Jeg var ude hele natten og lede efter den med en lommelygte i hånden, fortæller Lasse Møller Bramsen.

De første to døgn, hvor hunden var væk, sov han halvanden time. Resten af tiden gik med at lede. Også den tidligere ejer har været i Vamdrup for at hjælpe til, men indtil videre uden held.

- Vi har haft en helikopter på vingerne, og vi har en ven, som har en flyver, og han har også forsøgt at kigge efter hunden fra oven. Men intet har virket indtil nu, siger Lasse.