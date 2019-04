Hun valgte Wafande: Agnes fra Kolding imponerede i Voice Junior

Lørdag blev andet afsnit af sangdysten Voice Junior sendt på Kanal 5, og her var en pige fra Kolding blandt deltagerne.

Kolding: Følger man med i sangkonkurrencen Voice Junior, som netop er startet på Kanal 5, så kunne man i lørdags 27. april se en Kolding-pige på scenen.Det var 11-årige Agnes, som havde taget turen til tv-studiet for at synge for de tre dommere og coaches Mette Lindberg, Wafande og Joey Moe.

Hvis bare en enkelt af dommerne vender sig rundt, mens deltagerne står på scenen og synger, så er de automatisk gået videre i programmet, som foruden de indledende runder også rummer både kvartfinale, semifinale og finale.

Og det gjorde alle tre coaches altså, mens Agnes sang hittet Shallow, som hun har øvet sig på hjemme sammen med sin søster.

Agnes valgte at blive en del af Wafandes hold, selvom alle tre coaches altså gerne ville gerne have hende på deres hold.

Nu går der lidt, før seerne igen kan høre Agnes synge, da der i første omgang venter yderligere tre programmer med deltagere, som håber at få dommerne til at vende sig rundt, mens de står på Voice Junior scenen.

Det er Jacob Riising og Ihan Hayday som er værter på programmet, der sendes lørdage kl. 20.