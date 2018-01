Hovedrollen i Munkensdams musical passer perfekt til Kenneth: Det kunne nærmest være mit liv

Kolding: De elever, der øver på Munkensdam Gymnasiums musical Tankeslip, brænder for opgaven.

Kenneth Lund har hovedrollen som gymnasieeleven Christopher.

- Jeg gik bare til audition for min venindes skyld, for at støtte hende, for hun ville gerne være med. Det kom hun ikke, men det gjorde jeg. Rollen som Christopher passer perfekt til mig, for det kunne nærmest være mit liv, fortæller han.

I starten havde han det lidt svært med replikkerne, men de er på plads nu.

- Jeg føler mig rigtig godt tilpas med rollen, siger Kenneth Lund.

I forestillingen bruges masser af humor, og så er der fokus på gymnasiet. Uden at røbe for meget kan det afsløres, at publikum i løbet af forestillingen blandt andet støder på en biologieksamen, datingappen Tinder og en god og en dårlig samvittighed. En del af forestillingen foregår på Kissers Carport, der minder om det lokale værtshus Knuds Garage.

Faktisk var Kenneths veninde langt fra den eneste, der ikke kom med i musicalen.

140 gik til audition, og 75 kom med i forestillingen.

- Der foregår mange aktiviteter på gymnasiet, men det er her, du finder de mest dedikerede folk. Til mange andre ting skal du spørge: "gider du gøre det?" Her kommer folk hele tiden selv med masser af ideer:" skal vi ikke prøve det? eller "skal vi ikke have en ekstra spilledag?". Her handler det mere om begrænsningens kunst, siger Andy Pedersen, der sammen med Freja Hegnby er produktionsleder på musicalen.

- Og vi spiller en forestilling mere, end vi plejer. For vi spiller to gange i stedet for en lørdag den 3. februar, forklarer han.