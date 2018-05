Hotelkæde nærmer sig milliardomsætning

"Set i lyset af de markante investeringer samt omlægninger vi har måtte foretage i Centralværkstedet og Smedien, er vi tilfredse med resultatet. Investering i fremtiden koster, og vi har i 2017 investeret mere end 50 millioner kroner i regulære forbedringer på vores hoteller. Vi udvikler hele tiden nye måder at afholde møder på, og vi tror på, at vi med nye tiltag og koncepter vinder markedsandele, udtaler Peter Schelde.

Virksomheden købte i 2016 kursus- og eventstedet Centralværkstedet og Smedien i Aarhus i 2016. Men trods et dårligere resultat end ventet, så glæder koncernchef Peter Schelde sig over regnskabet.

Comwell driver konference- og spahoteller i Skandinavien - 15 i Danmark og to i Sverige plus Centralværkstedet og Smedien i Aarhus. Comwell-koncernen har i alt 2348 værelser og 971 medarbejdere. Omsætningen i 2017 steg til 895 mio. kr. mod 857,5 mio. kr. i 2016. Resultat før skat landede på 11,5 mio. kr. mod 16,3 mio. kr. i 2016. Koncernens egenkapital er på 228,8 mio. kr. med en soliditet på 47,6 procent.

Stort nyt hotel

Som et led i Comwells overordnede strategi er der i 2017 indgået aftale om etablering af et Comwell Hotel i Nordhavnen i København. Hotellet vil med sine knap 500 værelser blive Comwells største hotel og åbner for gæster i sensommeren 2020.

I Aarhus har kæden sammen med bygningsejeren iværksat en lokalplansproces med henblik på at udvide det nuværende hotel med mere end 200 værelser, flere mødelokaler og udvide restaurantfaciliteterne. Det nye Comwell Aarhus forventes at åbne i 2021.

"Den rekordhøje omsætning skyldes først og fremmest vores mange dygtige medarbejdere. Kernen i vores produkt er vores medarbejdere, der hver dag gør en forskel for vores gæster og hinanden. Vi investerer også i uddannelse af mange dygtige elever, som gør et fremragende stykke arbejde, og som år efter år vinder priser. De er ikke alene med til at give os gode input, de tiltrækker nye og engagerede medarbejdere, hvilket der er brug for i vores branche," udtaler Peter Schelde.