Hotelejere arbejder 100 timer om ugen: Nu kommer nye kræfter til

Vamdrup: I de seneste 17 år har Susanne og Jan Færch haft Hotel Vamdrup.

- Vi skal fortsat eje hotellet, men vi forpagter det ud for at koncentrere os om en butik. De seneste tre år har vi også haft Café Danmark i Esbjerg, fortæller han.

Har det givet for meget arbejde at have begge dele?

- Ja, vi kunne godt tænke os at komme ned på under de 100 timer om ugen, som vi har haft indtil nu. Det kan man ikke blive ved med at holde til i længden.

Hvad håber du, der sker for Hotel Vamdrup, når der kommer et nyt forpagterpar på?

- Det fortsætter vel, som det har gjort altid, men med nogen der kan koncentrere sig 100 procent om det, svarer Jan Færch, der flyttede fra Vamdrup til Esbjerg den 1. januar.

Han mener, at der sker mange gode ting i Vamdrup.

- Men vi har valgt at koncentrere os om Esbjerg, fordi det er en anden type butik. Hotelbranchen er hård, og man skal lægge mange timer. Det er både morgen, middag, aften og nat.

Café Danmark har en over 100 år lang historie bag sig og er et spisested, der serverer traditionel dansk mad, smørrebrød og den slags.

Kontrakten med det nye forpagterpar gælder foreløbig fem år.

Betyder det noget for de ansatte på hotellet, at der kommer et nyt par bag den daglige drift?

- Nej, det er de samme folk, der bliver her.