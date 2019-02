Hoteldirektør træder et skridt op ad inden for Comwell-kæden

Kolding: For at styrke driften har Comwell-kæden ansat den tidligere hoteldirektør for Comwell Kolding, Camilla Buus Nørhave, som driftschef. Sammen med koncernens driftsdirektør, Peer Rysgaard, skal hun sikre, at Comwells eksisterende koncepter og projekter bliver rullet ud.

Camilla Buus Nørhave begyndte sin karriere i Comwell Middelfart tilbage i februar 2007. Senere samme år blev hun hentet til Comwell Kolding, hvor hun blev ansat som konferencechef. I 2012 blev hun udnævnt til hotelchef og sidenhen hoteldirektør i Kolding, der er et slags hovedkontor i virksomheden.

- Jeg glæder mig meget til de nye udfordringer. Comwell er i rivende udvikling, både hvad angår renoveringer, nye koncepter og videreudvikling af vores produkter. Jeg ser frem til at implementere og forankre de mange tiltag sammen med mine dygtige kolleger rundt om i landet, som hver dag står på mål for, at vores gæster får den bedste oplevelse, når de er hos os. Jeg synes, det er så spændende at arbejde med optimering af drift, udtaler Camilla Buus Nørhave.