Hoteldirektør: Vi skal i gang nu med Tour de France-festen

Peter J. Madsen, hoteldirektør, ser frem til at farve Kolding gul for både turister og byens borgere, når Tour de France kommer til byen.

Kolding skal med en folkefest vise, at byen er klar, når Tour de France-karavanen passerer i 2021. Og forberedelserne skal begynde nu, så alle kan involvere sig, mener hoteldirektør Peder J. Madsen, som også er formand for de lokale restauratører og overnatningssteder.

Kolding: Det er først i 2021, at Tour de France ad den ene eller anden rute passerer Kolding, men allerede nu skal hele byen til at forberede en folkefest for både turister og byens borgere. Det mener Peder J. Madsen, der er direktør for Hotel Koldingfjord og formand for den lokale forening af restauratører og overnatningssteder. - Jeg tænker, at det giver os mulighed for, at alle kan tænke tanker om, hvordan vi kan få mest sjov, fest og ballade ud af det her arrangement. Og det er en opgave, vi skal skynde os at komme i gang med, siger Peder J. Madsen. Han ser det som en opgave, som Kolding Kommune og Business Kolding skal gå forrest med og koordinere. - Og så skal alle vi andre byde ind. Som jeg ser det, så er folkeskolerne de eneste, der ikke rigtig kan være med, og det er kun fordi, de holder sommerferie. Alle andre skal da mobiliseres til dette "once in a lifetime"-arrangement.

Vi skal male byen gul Peter J. Madsen taler om at male Kolding gul, når Tour de France-karavanen passerer. For selv om Kolding kun er en af byerne på ruten - ikke hverken start- eller målby - så er der mulighed for en masse ekstra omsætning, når eksempelvis koldingenserne selv trækker ud i gaden for at holde en cykelfest, der kræver både mad og drikke. - Jeg har selv oplevet Tour de France, da starten gik i Dublin, hvor man fik en kæmpefest ud af det. Man forestiller sig ikke det kæmpe store setup, der er omkring det her arrangement, og det kræver en masse logistik af os alle sammen.

Selvopfattelsen Hvad betyder det på lang sigt, hvis Kolding forstår at stå sammen om at holde en kæmpefest i anledning af Tour de France? For Peder J. Madsen handler det i høj grad om vores egen selvopfattelse som by. - Det er altid svært at spå om den langsigtede effekt, hvor man skal gætte på, hvor mange turister der kommer året efter, fordi de opdagede Kolding, da Tour de France passerede byen, men den langsigtede effekt handler også om vores egen selvopfattelse. Den handler om, at vi var i stand til at løfte så stor en opgave, hvor logistikken fungerede, og hvor vi løftede en kæmpe folkefest, så man fik øje på, at Tour de France ikke kun foregik i København og hen over Storebæltsbroen.