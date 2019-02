Scandic i Kolding skal på fredag have værelserne på femte sal tømt for lamper, skabe, senge, stole og borde. Alle kan møde op og hente brugt inventar. Til gengæld håber hotellet på en valgfri donation til den velgørende forening "God jul til alle".

Hun fortæller, at Scandic Kolding er stærkt inspireret af Scandic i Roskilde, der havde stor succes med et lignende arrangement i Roskilde før jul.

- Jeg er meget spændt på at se, hvor mange mennesker, der møder op. Det er helt frivilligt, men vi opfordrer gæsterne til at donere et valgfrit beløb for inventaret til foreningen God jul til alle. Det er god, lokal velgørenhed, som vi støtter hvert år til jul, fortæller Heidi Kjær.

Kolding: Hoteldirektør Heidi Kjær fra Scandic i Kolding glæder sig til fredag. Den dag vil hotellet forære inventar fra 21 værelser væk i forbindelse med en renovering til et tocifret millionbeløb. Det handler om senge, skriveborde, lamper, kort sagt alt, hvad der typisk er på et hotelværelse. Er man interesseret i inventaret, der er fra 2000, er det en god idé at tage en skruemaskine med, for her er også garderobeskabe og senge, der skal skrues ned fra væggen. Det eneste man ikke må tage med er TV-apparater.

Fredag den 8. februar klokken 12-15 kan du være med til at tømme 21 værelser for inventar på Scandic Kolding. Hotellet ligger på adressen Kokholm 2 i Kolding. Hotellet håber, at man til gengæld for møblerne vil give en valgfri donation til den lokale forening God jul til alle. Det er en forening, der samler ind for at give økonomisk trængte børnefamilier en god jul. Indtil nu har foreningen hjulpet omkring 1000 børnefamilier med færdiglavet julemiddag samt gaver til børnene.

Flere værelser at tømme

- Vi glæder os til at byde indenfor, og er meget spændte på, om der kommer 2 eller 200 for at hente møbler. Men vi har en stor parkeringsplads og mange søde medarbejdere, der helt sikkert stiller op og hjælper. Vi satser på at være klar til at tage imod dem, der kommer, og mon ikke vi har en kop kaffe og et stykke kage til dem, der kommer, siger hoteldirektøren.

Rent praktisk kommer det til at foregå på den måde, at personalt fra klokken 12 til 15 er klar til at tage imod dem, der kommer.

- Vi tager imod dem i receptionen og viser dem op på femte sal, hvor vi også vil have medarbejdere, som sikre at alt foregår sikkerhedsmæssigt forsvarligt, så der ikke er nogen, der kommer til skade, fortæller hun.

Gæsterne har selv ansvaret for at transportere møblerne væk.

- Nu skal vi have værelserne på femte sal tømt. Går det godt, så gør vi det helt sikkert en gang til, når vi når til at renovere sjette etage til foråret.

Hotellet har en aftale med en entreprenør, der eventuelt kan fjerne de ting, der ikke bliver hentet.

- Alle Scandics møbler er fremstillet, så de kan bortskaffes uden at gøre skade på miljøet, men det er meget bedre, hvis tingene kan genbruges. Og hvis nogen så oven i købet har lidt penge i overskud, som de kan donere til God jul til alle, så er det rigtig fint, mener Heidi Kjær.