Hotel Koldingfjord havde rekordmange gæster i juli

Positive anmeldelser på blandt andet TripAdvisor og en sommer med godt dansk sommervejr er medvirkende til, at Hotel Koldingfjord kan melde om rekordmange gæster, lyder det fra hotellet.

Det er fortsat danskere, der fylder mest på Hotel Koldingfjord, og således var over 75 procent af sommergæsterne i juli i år fra Danmark. De øvrige skandinaviske lande er dog ligeledes fortsat godt repræsenterede blandt hotellets gæster, lyder det i en pressemeddelelse fra Hotel Koldingfjord.

Kolding: Hotel Koldingfjord øger igen antallet af overnatninger i forhold til tidligere år, og sommeren 2019 bliver dermed den største sommer nogensinde i hotellets historie. Samlet er hotellets omsætning 20 procent større end juli måned sidste år - der også var en god sommer for hotellet ved Kolding Fjord.

Forlænger opholdet

Direktøren fremhæver blandt andet den positive omtale fra tidligere gæster på bookingportalen booking.com og TripAdvisor som medvirkende årsag til, at mange finder vej til Hotel Koldingfjord.

På TripAdvisors Travelers Choice-liste over de bedste danske hoteller ligger Hotel Koldingfjord blandt de bedste danske hoteller.

- Vi oplever ligeledes, at flere gæster bliver lidt længere, når de finder ud af, hvad Kolding-området byder på af fantastiske oplevelser. Der er ingen tvivl om, at Trapholt og Koldinghus er væsentligt medvirkende til at trække rigtig mange gæster til byen, siger Peder J. Madsen.