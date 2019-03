Hotel Koldingfjord havde flere gæster i 2018: Vi havde medvind på cykelstien

Flere kurser og konferencer på Hotel Koldingfjord betyder, at hotellet kom ud med et resultat, der er grund til at glæde sig over, lyder det fra hoteldirektør Peder J. Madsen.

Hotelbygningerne, der tidligere var et sanatorium, er ejet af Dansk Sygeplejeråd og Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer, og selve driften ligger i selskabet Hotel Koldingfjord A/S med Peder J. Madsen i spidsen.

- Vi glæder os over vækst på både top- og bundlinje, og resultatet på bundlinjen skal ses i relation til, at vi har udvidet konferencefaciliteterne og dermed fået en huslejestigning. Det har spist lidt af overskuddet, men vi er godt tilfredse med udviklingen, siger Peder J. Madsen der er administrerende direktør på hotellet, der primært lever af konferencegæster.

Det er vigtigt, at der hvor du går hen i en stor del af din vågne tid, at det også er et sted, hvor du har lyst til at komme.

Udfordringer med rekruttering

2018 blev også året, hvor Hotel Koldingfjord modtog rejsebranchens anerkendelse ved at blive udnævnt til "bedste danske hotel uden for hovedstaden" ved den årlige Danish Travel Awards.

- Ja, man godt vel sige, at vi havde medvind på cykelstien i store dele af 2018, siger Peder J. Madsen, med henvisning til prisen ved Danish Travel Awards.

Hotellet fik renoveret 40 værelser i løbet af 2018, og i januar og februar er yderligere 32 værelser, af de i alt 132 værelser blevet renoveret. Hoteldirektøren forventer, at udviklingen fortsætter ind i 2019, men skal han sætte fingrene på et ømt punkt, så er det udfordringen med at finde medarbejdere.

- Vi skal hele tiden have fokus på medarbejderudvikling, og det skal vi have i en tid, hvor det bliver sværere og sværere at rekruttere medarbejdere. Det rammer stort set alle brancher i Danmark, men servicebranchen er udfordret, og det gælder særligt i forhold til kokke og tjenere. Så vi skal passe godt på de medarbejdere, vi har. Vi skal hele tiden sikre, at vi har en god og ordentlig arbejdsplads. Det er vigtigt, at der hvor du går hen i en stor del af din vågne tid, at det også er et sted, hvor du har lyst til at komme, siger Peder J. Madsen.