Hospiceprojekt får stor donation: Døende og deres pårørende har brug for aflastning

Realdania støtter Gæstehuset Vesterløkke med 200.000 kroner. Pengene vækker glæde i hospicegruppen. Ønsket herfra er, at Gæstehuset Vesterløkke i løbet af forsommeren kan åbne et dagtilbud til døende i en nyindrettet pejsestue.

Kolding: Den 1. marts åbnede to pladser til døende i Gæstehuset Vesterløkke. Det er pladser til mennesker, som ønsker at dø hjemme, men hvor de eller deres pårørende har brug for aflastning. Med et positivt svar på en ansøgning er der nu udsigt til, at Gæstehuset Vesterløkkes to pladser snart udvides med et dagtilbud til samme målgruppe. Realdania har netop sagt ja til at støtte et forprojekt med 200.000 kroner.

- Vi er super glade for støtten, siger Lis Ravn Ebbesen, der har været med til at skrive ansøgningen.

Hun sidder i bestyrelsen for Støtteforeningen for Hospice Kolding, der primært bidrager til Gæstehuset Vesterløkke ved at finde, uddanne og rådgive frivillige.

- Pengene fra Realdania skal bruges til et forprojekt. De er en god håndsrækning. For jo mere konkret og professionelt projektet beskrives, desto nemmere bliver det at søge resten af de penge, vi har brug for til projektet, hos andre fonde. Gæstehuset Vesterløkke er et kommunalt tilbud, og kommunen kan måske også bidrage, siger hun.

Helt konkret er ønsket, at det nye tilbud skal indrettes i en pejsestue i forlængelse af de to nyåbnede plejestuer.

- Pejsestuen skal indrettes med behagelige møbler. Der skal også være et køkken, hvor man kan lave en kop kaffe, et køleskab til kolde drikke og mulighed for at opvarme sin medbragte mad. Det skal være en pejsestue, fordi det er beroligende at kigge på flammer. Og så vil vi gerne have en havestue, hvor man kan komme ud, selv om man ligger i sengen, forklarer Lis Ravn Ebbesen.

Planen er også at ændre haven, så den bliver et sted med "ro og heling".