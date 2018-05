Horskær kan nu opfylde beboernes drøm om at gå på arbejde

Kim Krarup Møller er glad for at arbejde i Horskærs nye beskæftigelsestilbud Vikka. Da JydskeVestkysten var på besøg, var han i gang med forberedelserne til fredagens reception, hvor Vikka officielt indvies. Foto: Søren Gylling.

Bo- og Levestedet Horskær i Vamdrup har fået en 748 kvadratmeter tilbygning med værksteder, køkken og undervisninglokaler. Fredag indvies den nye bygning.

Vamdrup: Kim Krarup Møller er i fuld gang i snedkerværkstedet. Med en boremaskine laver han 170 huller i en krydsfinerplade. I hvert hul er der plads til en lille vaffelformet, gennemsigtig beholder. Fredag den 4. maj skal beholderne fyldes med laks til de over 100 gæster, der har meldt deres ankomst, når Bo- og Levestedet Horskær indvier sit beskæftigelsestilbud Vikka. Kim er 42 år og bor på Horskær. Han er glad for værkstedet. - Vi er forkælede her, jeg kan også lide at arbejde med metal og madlavning. Mit næste ønske er at få en kæreste, siger han med et smil, inden han arbejder videre. Vikka er en bygning på 748 kvadratmeter. - Vi fik nøglerne den 1. december, og vi har mange ønsker til, hvordan tilbuddet skal udvikle sig, siger Horskærs leder Birte Risbøl Pedersen.

Horskær Horskær er et bo- og levested for mennesker med psykisk sygdom.Her er plads til 28 beboere. Beboerne har altid hjulpet i haven, med opvasken og andre daglige gøremål. Med udvidelsen Vikka er der kommet en 748 kvadratmeter stor bygning med værksteder, hvor beboerne kan gå på arbejde.



Horskær har 32 fuldtidsansatte.



Bygningen indvies fredag den 4. maj klokken 13.30. Over 100 deltagere har meldt sig til. De kan blandt andet møde speciallæge Anne Lindhardt fra Psykiatrifonden, der vil holde et oplæg om, hvad beskæftigelse betyder for mennesker med psykisk sygdom.

Samme drømme som alle andre Horskær arbejder sammen med otte kommuner, og det er psykisk syge, der ikke kan klare sig selv i eget hjem, der bliver godkendt til at flytte ind. - De har samme drømme som alle andre. De vil gerne have en hverdag med et arbejde og en kæreste. Med Vikka kan vi hjælpe dem med det første. Den første gang de står med en hammer i hånden, så tændes der lys i deres øjne, og de tænker: "Waauu, jeg kan noget". Det kan hjælpe dem til at få øjnene op for de ressourcer, de har. Nogle af vores beboere drømmer om at flytte herfra og i egen lejlighed, og det er også en mulighed. På Horskær mødes beboerne med krav, der tilpasses den enkelte. - Det vokser de af. Vi har fokus på det, der virker og det, der går godt. Det er med til, at beboerne ændrer syn på sig selv og hinanden. Selv et kvarters arbejde om ugen kan være en start. Der ligger meget i at møde op på arbejde. Beboerne er også med i planlægningen, for personalet skal ikke være lærere, der har det hele klappet og klar, forklarer lederen.