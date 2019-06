- Man skal huske, at Jimi Kristensen - så vidt mig bekendt - aldrig har haft en tilladelse til at arrangere Hvide Sande Fødevarefestival i auktionshallen i 2019, siger formanden for Holmsland Klit Turistforening, advokat Jørgen Iversen.

Hvide Sande: "Jeg håber på en ærlig dialog. Ingen er tjent med, at der er én fødevarefestival i auktionshallen og en anden festival på en anden lokation".

Sådan siger Jimi Kristensen, der sammen med sin hustru, Sisse Hansen, i 2017 og 2018 stod bag Hvide Sande Fødevarefestival i auktionshallen i Hvide Sande, til Dagbladet torsdag.

Ægteparret har allerede solgt 51 stande til Hvide Sande Fødevarefestival 12. og 13. oktober i år, oplyser Jimi Kristensen til Dagbladet.

Men ægteparret kan godt glemme alt om en positiv dialog med Holmsland Klit Turistforening, hvis man spørger formanden, advokat Jørgen Iversen.

- Jeg har læst, at han håber på en ærlig dialog, men det er han vist ikke selv verdensmester i. Man skal jo huske, at han - så vidt mig bekendt - aldrig har haft tilladelse til at holde fødevarefestival i auktionshallen i 2019, og alligevel har han tilsyneladende solgt 51 stande til den, siger Jørgen Iversen.

Jørgen Iversen er heller ikke åben for at flytte Hvide Sande Foodmarked til en anden weekend.

- Det har hele tiden været der, fødevaremarkedet skal ligge. Det handler ikke om, at vi skal konkurrere med Jimi. Kalenderen er da også i forvejen tætpakket med arrangementer, siger Jørgen Iversen.

Han understreger også, at det altid har været ideen, at fødevaremarkedet skulle være så lokalt som muligt, og at det var Holmsland Klit Turistforening, der oprindeligt fik tanken om et fødevaremarked i auktionshallen i Hvide Sande.

- Fødevaremarkedet kom over i regi af Kulinarisk Vestjylland, hvor det gik på omgang mellem forskellige lokationer, og da Kulinarisk Vestjylland så lagde sig fast på Borris, genoptog vi vores gamle idé om at holde det i auktionshallen. Vi kontaktede så Jimi, fordi vores daværende destinations manager havde travlt med andre ting, siger Jørgen Iversen.

Vil den har "sag" kunne afskrække andre fra at samarbejde med Holmsland Klit Turistforening?

- Nej, det er jeg ret sikker på ikke vil ske. Hvis man siger, at vi har lavet et nummer med Jimi Kristensen, så er det, fordi man udelukkende ser det fra hans side. I vores optik har han diskvalificeret sig selv, siger Jørgen Iversen.