Holger elsker veterantog: Det her fragtede kul for tyskerne

I Lunderskov Remise gør Sydjyllands Veterantog gamle lokomotiver klar til at køre turistkørsler om sommeren. Hver torsdag og hver anden lørdag mødes medlemmerne og arbejder på togene. Det hele være i orden, da kørslerne er fundamentet for foreningens økonomi.

Sydjyllands Veterantog er Danmarks yngste veterantogsklub og samtidig er det et af landets ældste jernbaneklubber med mere end 50 år på bagen. I juli kører togene hver søndag fra Vejle til Jelling. Første tur er med afgang klokken 11.10 fra Vejle med ankomst klokken 12.17 i Jelling. Anden tur er med afgang klokken 14.10 fra Vejle med ankomst klokken 15.17 i Jelling. Ved hver tur har man 40 minutter i Jelling inden toget kører retur igen. Man er dog velkommen til at vente til næste tur, hvis man vil bruge længere tid i byen.

Holger er i gang med at give det gamle lokomotivs ydre dele en omgang olie, inden det skal køres ud af remisen og fyres op under. Det skal testes af inden den første kørsel, for intet skal overlades til tilfældighederne. Sydjyllands Veterantog, eller SJVT som de også hedder, er nemlig underlagt de samme restriktioner som de moderne maskiner, der kører på jernbanenettet.

Toget er godt lastet med kul. Ligesom det var i gamle dage under krigen.

- Lige præcis det tog her havde en særlig funktion under krigen, da det fragtede brunkul for tyskerne. Det var med til at lave energi til hele landet, det er lidt sjovt at tænke på, fortæller Holger Cordtz.

Holger er foreningens fotoansvarlige og sørger for pletskuddene, når der skal leveres billeder til hjemmesiden og foreningsbladet.

- Jeg holder lige så meget af at tage billeder af togene, som jeg holder af at arbejde med dem. Måske lidt mere faktisk, griner Holger Cordtz.

Damplokomotivet TKVJ 12 skal køre de to første ture i sæsonen heriblandt søndagens første tur og søndagen efter den 14. juli. Herefter er det et nyere tog fra 1952, et diesellokomotiv der hedder HHJ DI 11, men har kaldenavnet "Marcipanbrødet", der kører søndagene den 21. og 28. juli.