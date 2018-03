Hold-kæft-bolche til EL i sag om lockout-trussel

Enhedslisten forsøgte tirsdag aften at rejse en debat i byrådet om Kolding Kommunes muligheder for at undgå lockout af kommunens egne ansatte. Det lykkedes ikke.

- Og det fællesskab kan man kun træde ud af med et års varsel, hvis det endelig var det, man skulle have lyst til. Det kan man ikke bare shoppe ud og ind ad, lød det fra borgmesteren.

- Punktum. Længere er den ikke, sagde Jørn Pedersen efter at have forklaret, at Kolding Kommune senest i 2006 har bemyndiget KL til at indgå overenskomster med personalet i Kolding Kommune såvel som i alle andre medlemskommuner.

Borgmester Jørn Pedersen og hans parti Venstre, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti gav simpelthen Enhedslisten et imaginært hold-kæft-bolche ved at beslutte, at den drøftelse ganske enkelt ikke kan finde sted i byrådssalen.

Kolding: Uden held forsøgte Enhedslistens Benny Dall tirsdag aften at få Kolding Byråd til at drøfte mulighederne for, at Kolding Kommune styrer udenom den lockout, som Kommunernes Landsforening (KL) har varslet overalt i landets kommuner.

Uforskammet

Benny Dall mente ikke, at det var tilstrækkelig begrundelse for ikke at drøfte hensigtsmæssigheden af KL's konfliktvarsel i forhold til Kolding Kommunes ansatte, som Kolding Byråd er øverste arbejdsgiver for.

- En drøftelse af byrådets indstilling til vores ansatte synes jeg er helt berettiget, og jeg synes, det er rimeligt, at borgerne får et svar på, hvorfor Koldings borgmester som medlem af KL's bestyrelse er med til at optrappe konflikten ved blindt at efterkomme KL's meget omfattende lockoutvarsel. Jeg er med på, at borgmesteren og Venstre har et flertal, som kan bestemme hvad som helst, men at lukke af for en drøftelse, synes jeg, er uforskammet, sagde Benny Dall.

Jørn Pedersen præciserede, at han er valgt til KL's bestyrelse af Venstre og ikke af Kolding Byråd, og at alle partier kan påvirke KL's beslutninger via deres egne repræsentanter.

- Men det forhandlingsmandat, vi har givet KL, kan vi ikke ændre, sagde han.

SF stemte sammen med EL imod borgmesterens ændringsforslag om, at drøftelsen ikke kunne tages i byrådet. Radikale Jesper Elkjær undlod at stemme.