Inge Rosendahl, Kolding, 77 år, frivillig på Olivenhaven: - Jeg var på Sans Souci mange gange og glæder mig til et genhør. Mine bedste minder er, at vi sad ved borderne og hyggede os med smørrebrød under forestillingen. Det var altid godt. Jeg tror, at jeg har været der seks-syv gange. Jeg har oplevet mange solister dernede: Dorthe Kollo, Dario, Birthe kjær og Jan Schou. Foto: Søren Gylling

Hanne Verling Thomsen, Kolding, 80 år, frivillig på Dreyershus: - Jeg har oplevet Sans Souci mange gange, for min mand var ansat ved Falck og var med til at holde brandtilsyn dernede. Så var jeg med, og jeg kunne gå rundt blandt skuespillerne. Det var dejligt. Der var en duet mellem en mand og en dame, jeg rigtig godt kunne lide, men jeg kan desværre ikke huske, hvad den hedder. Jeg glæder mig til et genhør med Dario Campeotto og Jan Schou. Dem har jeg oplevet flere gange. Vi flyttede til Kolding i 1960 og var med fra dengang og frem til, at Sans Souci sluttede. Foto: Søren Gylling

Niels Jespersen, Taps, 73 år, frivillig via seniorklubben i Taps: - Sans Souci var god underholdning med sjove tekster. Jeg kan huske et nummer med Volmer-Sørensen og Grethe Sønck, hvor de sad på en bænk. Nummeret bliver stadig spillet somme tider. Jan Schou, der stod for det en overgang, og Dario Campeotto har jeg hørt før. Jeg kan også rigtig godt lide Rebbøl Band, der også spiller til frivilligfesten. Musikken passer til min årgang. Foto: Søren Gylling