Højt ønsket cykelsti er skudt tre år ud i fremtiden

Cykelstien har stået meget højt på den lokale ønskeliste i adskillige år, og ikke mindst har skolens bestyrelse knoklet for at finde løsninger til en mere trafiksikker skolevej til børnene.

Og da det er sådan, at borgerne skal have et varsel på to år, før BlueKolding går i gang med at renovere i de områder, hvor de bor, så kræver det ifølge by- og udviklingsforvaltningen en ny politisk behandling at ændre rækkefølgen, fordi lodsejerne i givet fald får fremrykket tidspunkterne for, hvornår de skal tilsluttes de nye kloaksystemer.

Han afviser, at det er en mulighed at fremrykke BlueKoldings kloakprojekt i Almind, for det vil betyde, at andre kloakprojekter skal udsættes i forhold til den rækkefølge, som er fastlagt i spildevandsplanen - kaldet Blå Plan.

- Og vi går ikke i gang med at anlægge en cykelsti til to millioner kroner nu for så at skulle grave den op igen om tre år. Det er simpelthen ikke sund fornuft, siger Jakob Ville.

Årsagen til, at anlægget af cykelstien er udskudt til 2022/2023 er, at BlueKolding i henhold til kommunens spildevandsplan skal renovere kloakledningerne på Almind Hule i 2022.

Rettidig omhu

Skolebestyrelsesformand ved Alminde-Viuf Fællesskole, Trine Strandmark, ærgrer sig over, at projektet bliver forsinket i tre år.

- For der er jo blevet snakket om den cykelsti i rigtig mange år, så den kunne lige så godt have været her for længst, og vores skolevej er altså farlig. Men et eller andet sted synes jeg også som skatteborger, at der er ræson i at vente nu, så det hele ikke skal graves op igen, når der skal laves kloakarbejde, siger hun.

I den forbindelse opfordrer hun indtrængende til, at skolen bliver inddraget i planlægningen, når anlægsarbejdet skal udføres om tre år.

Venstres Ole Alsted, der bor i lokalområdet, er også træt af, at cykelstien er udskudt.

- Det er megatræls, og det er simpelthen ikke godt nok, at vi er havnet i den her situation. Nogen i forvaltningen burde have forudset det. Det er for amatøragtigt, mener Alsted, som nu vil "holde fokus på", at de afsatte penge til cykelstien ikke bliver brugt til at fylde asfalt i huller på kommunens veje.