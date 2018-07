Høje temperaturer i kød og frikadeller koster Flammen en bøde på 15.000 kroner

Da Fødevarestyrelsen tirsdag i denne uge kiggede fordi, viste kølerummets termometer 12 grader, og med et indstikstermometer målte man temperaturen i koldskålen til at være 11,1 grader, frikadellerne til 10,6 og i kødstykkerne var temperaturen 10,7. Temperaturen skal ligge på 5 grader. Kontrolmyndigheden noterer i rapporten, at "køleblæseren i kølerummet var 3/4 dækket med is".

Teknikken svigtede

Administrerende direktør i Flammen, Elias Tychsen, erkender, at temperaturerne var alt for høje.

- Først og fremmest er det beklageligt, det der er sket. Det skal jeg starte med at sige. Vi har en hedebølge, der betyder, at teknikken er på overarbejde. Og vi er jo helt afhængig af teknikken, siger administrerende direktør Elias Tychsen, der fortæller, at kølerummet gik glat igennem egenkontrollen to dage før.

- Men det er ligegyldigt, når teknikken svigter bagefter, siger Elias Tychsen.

Hvorfor opdager I ikke, at blæseren er ved at blive dækket af is?

- Det kommer ret hurtigt. Vi tjekker rummet om søndagen. Og der er alt, som det skal være, og så er det tirsdag, vi har besøg, siger Elias Tychsen.