Hobbybutik lukker i Kolding Storcenter

Kolding: Hobbybutikken Stof 2000 er lukket i Kolding Storcenter. Det oplyser Stof 2000 i en meddelelse på kædens hjemmeside.

Lukningen sker som en del af en rekonstruktion af virksomheden på grund af dårlig økonomi, hvor i alt 15 af de 25 Stof 2000-butikker lukker med øjeblikkelig virkning.

"Vi er selvfølgelig kede af at lukke 15 butikker, men vi vil i den forbindelse rette vores fokus på de resterende 10 butikker, samt webshop, og gøre forsøget på at drive disse videre. Vi håber at se dig i en af vores andre butikker eller på stof 2000.dk," skriver kæden.

Efter lukningen i Kolding Storcenter er den nærmeste Stof 2000-butik at finde i Vejle.