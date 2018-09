Hjulboltene på Sofie og Jens Christians bil blev løsnet: Pludselig blev de overhalet af deres eget forhjul

Parret er i øjeblikket nok mest frustreret over, at de ikke længere har en bil. Tirsdag skal Jens Christian Petersen til Billund, men ved ikke, hvordan han kommer afsted. Foto: Casper Vagner Christensen

Parret har meldt uheldet til politiet, efter tre mekanikere har bekræftet dem i, at deres hjulbolte var blevet løsnet. Uheldet summer stadig i kroppen, siger Sofie Holme.

Kolding: Kan man have været heldig, selvom man er kørt galt? Sofie Holme og Jens Christian Petersen vil nok svare ja. For hvis de ikke var kørt ad landevejen, hvor de kom til at køre bag nogle veteranbiler, og hvis uheldet ikke var sket på en lige strækning med græsarealer langs vejen, er det ikke sikkert, de kun var sluppet fra uheldet med slag og småknubs. Da parret lørdag kørte til Odder for at besøge noget familie, kunne de høre en lyd fra bilens forhjul. Derfor ringede de til en af deres venner, der er mekaniker. Han sagde, at det lød som om, der var noget galt med hjullejerne. Sofie og Jens Christian besluttede sig for at køre forbi en anden ven, der også er mekaniker, på vejen hjem til Kolding, så han kunne se, om han kunne fikse det. De havde ellers fået at vide, de godt kunne vente til mandag. På vejen til Alrø, hvor mekaniker-vennen bor, bliver Sofie og Jens Christian overhalet af deres eget forhjul. - Rattet var begyndt at ryste, så vi satte farten fuldstændig ned. Vi kom også til at køre bagved en veteranbil, og den kørte ikke særlig hurtigt. Pludselig ser vi forhjulet fise ud i vandet, der ligger langs vejen. Jeg kan ikke bremse, og jeg går lidt i panik, og efter 30 meter sidder vi fast i græsset, fortæller Jens Christian, der efterfølgende selv var ude og hente hjulet i vandet. - Det var helt surrealistisk at se hjulet. Jeg nåede bare at tænke, at vi havde et barn i bilen, og bilen skulle bare stoppes nu, siger Sofie.

- Vi har haft en professionel mekaniker til at se på fælgene bagefter. Han kunne se, at boltene var blevet løsnet, fordi hullerne, som boltene sidder i, havde ændret form. Det er et klart tegn på, at boltene er blevet løsnet Jens Christian Petersen

Sofie Holme og Jens Christian Petersen fik hurtigt hjælp af deres mekaniker-ven på stedet. Han kunne konstatere, at hjulboltene var blevet løsnet. Privatfoto: Sofie Holme

Meldt til politiet Det var ikke på grund af hjullejerne, at hjulet faldt af. Sofie og Jens Christian har været offer for den farlige trend, der for et års tid siden bredte sig til hele landsdelen. Hjulboltene på parrets bil var nemlig blevet løsnet. Det har flere mekanikere bekræftet dem i. - Vi har haft en professionel mekaniker til at se på fælgene bagefter. Han kunne se, at boltene var blevet løsnet, fordi hullerne, som boltene sidder i, havde ændret form. Det er et klart tegn på, at boltene er blevet løsnet, siger Jens Christian. Han og Sofie var i sommer på bilferie i Spanien, hvor der ikke var nogle problemer med deres bil. Desuden har parret i onsdags haft deres bil til mekaniker, hvor boltene blev efterspændt. Ikke med håndkraft, men med en slags kompressor, forklarer Jens Christian. - Vi har meldt det til politiet. Vi ved, at der er nogen, der har pillet ved dem. Det er vi ikke i tvivl om. Der er tre mekanikere, der har bekræftet det. Da vi kørte i bilen dagen før uheldet, var der intet galt med den, siger Jens Christian. - Politiet blev rasende, da vi fortalte det. De sagde, det svarer til at begå et overfald med kniv, siger han. Begge husker godt, at der for et års tid siden blev løsnet en del hjulbolte ved Kolding Storcenter. Men at det skulle gå ud over dem, havde de aldrig troet. Efter weekendens oplevelse har parret lavet et Facebook-opslag, der er blevet delt over 500 gange, for gøre opmærksom på, at det stadig sker. - Vi vil ikke male fanden på væggen, men vi håber bare på at kunne være med til at afværge et uheld. Jeg troede, der var lagt låg på den joke, siger Sofie.

Jens Christian Petersen kunne hverken bremse eller styre bilen, efter hjulet var faldt af. Heldigvis gled bilen ud i noget græs, hvor den stoppede. Privatfoto: Sofie Holme

Tjekker bolte fremover Uheldet summer stadig i kroppen, siger Sofie, der glæder sig over, at hverken hende, Jens Christian eller hans søn kom noget alvorligt til. Mandag var irritationen over ikke at have nogen bil nok størst. Bilen er i øjeblikket på værksted, hvor mekanikerne er ved at finde ud af, om den er totalskadet. - Men vi har da sovet virkelig dårligt de sidste par nætter. For man kan ikke lade være med at tænke på, hvad der var sket, hvis vi var kørt på motorvejen, som var meningen, siger Sofie, der ikke forventer, at parret kommer til at være paranoide og bange for at sætte sig i deres bil fremover. Men: - Jeg skal tjekke hjulboltene fremover. Det tager ti sekunder. Jeg kommer også til at have en svensknøgle liggende i bilen, siger Jens Christian.

Deres relativt nye Opel Astra stationcar er i øjeblikket på værksted, hvor den sandsynligvis bliver erklæret totalskadet, fortæller Sofie Holme og Jens Christian Petersen. Privatfoto: Sofie Holme