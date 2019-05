Hjørnegrillen får sur smiley og en bøde på 5.000 kroner

Kolding: Snavs og fedt på emhætten har udløst en bøde på 5.000 kroner til Hjørnegrillen i Bramdrupdam. Fødevarestyrelsen skriver i kontrolrapporten, at emhætten var meget fedtet.

Myndighederne var forbi på ordinært besøg i februar. Her fik Hjørnegrillen en indskærpelse i forhold til virksomhedens egenkontrol af varemodtagelse. Ved samme besøg konstaterede myndighederne, at emhætten var snavset og fedtet. Men forholdene vurderedes under "de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse".

Ved det opfølgende besøg i marts noterede kontrollanterne, at emhætten fortsat var snavset og fedtet, og virksomheden fik nu en indskærpelse. I den forbindelse blev virksomheden vejledt om øget "rengøringsfrekvens".

Ved seneste besøg har grillbaren fået en bøde på 5.000 kroner, en sur smiley og garanti for, at fødevaremyndighederne kigger forbi to gange mere. I kontrolrapporten står, at emhætten "fremstår meget fedtet, og der er synligt fnuller på risten. Der er synlige fedtdråber på kanten samt spindelvæv ved døråbning ned til kælder og køleskab".