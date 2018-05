Hjerteproblemer sender byrådspolitiker på orlov

62-årige Benny Dall skal igennem omfattende undersøgelser for at få styr på hjerteproblemer, der har drillet ham i nogen tid.

Dermed sætter Benny Dall byrådsarbejdet på pause, mens den politiske aktivitet på rådhuset alligevel er lav - og han når at være tilbage igen til forhandlingerne om Kolding Kommunes 2019-budget.

- Det er noget med hjertet, og jeg skal tjekkes for forskellige ting, fortæller Benny Dall, der har bedt om orlov fra 1. juni og to måneder frem.

Kolding: Helbredsproblemer sender Enhedslistens 62-årige Benny Dall på to måneders orlov fra byrådet.

Nogle gange er jeg tæt på at besvime af det, fordi hjertet slår 200 gange i minuttet i måske 20 sekunder

Hyppigere

Benny Dall fortæller, at han i fire-fem år med svingende mellemrum har døjet med, at hjertet kortvarigt slår alt for hurtigt. I starten var det sjældent, nu er det hyppigere og ind i mellem dagligt.

- Nogle gange er jeg tæt på at besvime af det, fordi hjertet slår 200 gange i minuttet i måske 20 sekunder. Så nu skal jeg gennem en stak undersøgelser for at finde ud af, hvad der skal stilles op, fortæller Benny Dall.

Han tilføjer, at han ikke er bekymret.

- Jeg er i fin fysisk form, og jeg har det fint lige bortset fra, når de her anfald kommer, forklarer den cyklende politiker.

Benny Dall skal igennem flere undersøgelser på Vejle Sygehus og Odense Universitets Hospital.

Mens Benny Dall er på orlov, passer Ivan Balleby det politiske arbejde for ham.

Det er Kolding Byråd, der bevilger orloven, og den beslutning bliver truffet på byrådets næste møde.

I følge lovgivningen skal et byrådsmedlem altid efter anmodning kunne fritages fra sit medlemskab af byrådet på grund af blandt andet sin helbredstilstand.