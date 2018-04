Hjemmehjælp: Nye regler giver lov til at fjerne nullermænd under den høje sofa

Kolding: Ud med stive regler og ind med mere sund fornuft. Det er sådan, at hjemmehjælpen i Kolding skal udvikle sig. Seniorudvalgsformand Søren Rasmussen giver et par eksempler på de stive regler. Dem oplevede han, da han besøgte en hjemmehjælpsmodtager, der havde klaget.

- Han havde en høj sofa, hvor der lå skidt og støv under. Her må hjemmehjælpen ifølge de gældende regler ikke støvsuge. Han havde spildt tomat under et bord. Det må hjemmehjælpen ikke tørre op. Jeg har hørt fra flere andre borgere om problemerne, og jeg ved, at hjemmehjælperne har deres udfordringer med reglerne. Så jeg gik til forvaltningen og spurgte, hvordan vi får ændret de firkantede regler for, hvad hjemmehjælpen må og ikke må. Målet skal i stedet være at sætte hjemmehjælpsmodtageren i centrum og give den enkelte medarbejder mulighed for at handle ud fra sund fornuft, fortæller udvalgsformanden.

Besøget ligger et par år tilbage, og nu er arbejdet så langt, at den nye beskrivelse af hvilke former for hjælp, borgerne kan ansøge om, altså kvalitetsstandarden, er sendt til høring i ældrerådet. Inden da har medarbejderne været med på råd.