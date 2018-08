Hjemløse unge takker nej til bolig: De er ikke interesserede

Af dagsordenen fremgår det også, at der er udarbejdet handleplaner for de 14 unge, hvor der er fokus på at skaffe dem en permanent bolig.

Ifølge dagsordenen for det seneste møde i arbejdsmarkedsudvalget har de unge i stedet "valgt enten at være foruden én (bolig, red.) eller at bo anderledes f.eks. i et kolonihavehus. Nogle har meget høje forventninger til niveauet eller den geografiske placering af boligerne eller stiller specifikke krav til f.eks. at kunne medbringe husdyr, som ikke kan opfyldes".

- Der er en pæn del af de 14, der har fået tilbudt en bolig, men ikke er nået dertil, hvor de har haft lyst til at have en fast adresse. Måske er der en tre-fire stykker, der ikke har fået tilbudt en bolig, siger Poul Erik Jensen.

- De har ikke været interesserede i at få en fast bolig, og så må de jo klare sig på den måde, som de gør. Mange af dem sofasurfer eller sover hos venner i stedet. Vi kan ikke gå ind og tvinge dem, hvis de ikke er interesserede, siger Poul Erik Jensen (S), formand for arbejdsmarkedsudvalget.

Kolding: De fleste kunne godt se, at det var en god idé at få en bolig. Men flere af de 14 hjemløse unge, der er tilbage i Kolding Kommune, har valgt at takke nej, da de fik tilbudt et sted, de kunne kalde for deres hjem.

Ultimo juni 2018 er status på gruppen af bolig- eller hjemløse unge: 6 unge er fraflyttet kommunen. 14 unge er kommet i egen bolig. 14 unge er pt. bolig- eller hjemløse. Der er udarbejdet handleplaner for de 14 unge, hvor der er fokus på at skaffe dem en permanent bolig, men også på at arbejde med deres misbrugsproblemer og psykiske og sociale udfordringer. Status er derfor, at det lykkes at få de unge ud i egen bolig, men at der løbende kommer nye til, der mangler en bolig.

14 har takket ja

I november 2017 var der 30 unge hjemløse i Kolding Kommune, og tallet har løbende ændret sig. På et tidspunkt nåede tallet op på 34, men i juli var seks af dem flyttet fra kommunen igen. Formanden kan glæde sig over, at der samtidig er 14 unge, der har takket ja til en fast bolig.

- Det er lykkes for os at finde en ordning, sådan at de har et fast udgangspunkt for deres liv. De, der har valgt at flytte ind, kunne også godt selv se, at det havde visse fordele, siger Poul Erik Jensen.

- Det er mindre boliger og ungdomsboliger, vi har placeret dem i. Vi har også fået dem ind på lejemarkedet. Det er typisk boliger i den billige ende, siger han.

Fælles for de unge er, at de har andre problemer at bakse med ud over bolignøden. Deres økonomiske midler er begrænsede, fordi de er på uddannelseshjælp, hvilket svarer til kontanthjælp. Flere af dem døjer også med en psykisk lidelse som eksempelvis skizofreni.

Derfor bliver der også fortsat holdt øje med de unge, efter de er kommet ud i deres bolig. For én ting er at få et hjem, men noget andet er at holde det kørende.

- Vi holder tæt kontakt til den unge. Vi skal være der for at rådgive dem både økonomisk og praktisk. For nogle kan det være lidt svært, men man kan håbe på, at det kommer af sig selv, når de har boet alene i noget tid, siger Poul Erik Jensen.